Россия так и не предоставила СК Армении материалы уголовного дела по факту самовольной отлучки В. Пермякова из военной части

Представитель правопреемника Аветисянов, адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Араик Залян 23 июня 2017 года обратился в Следственный комитет Армении с запросом о предоставлении информации об итогах служебного расследования в отношении ответственных лиц российской базы, не сообщивших своевременно правоохранительным органам Армении о самовольном оставлении базы В.Пермяковым, осужденным по делу об убийстве семьи Аветисянов.

Заместитель начальника Следственного комитета РА С. Тоноян еще 16 ноября 2015 года по указанному факту отдал поручение о проведении служебного расследования командованию 102-й российской военной базы. На конкретные вопросы адвоката Ванадзорского офиса ХГА старший следователь по особо важным делам Следственного комитета РА Г. Агабабян в своем письменном уведомлении от 3 июля 2017 года отвечает: «Некоторые военнослужащие (…) были привлечены к дисциплинарной ответственности, а ряд других военнослужащих – к уголовной ответственности». Тогда как в запросе содержалось требование – предоставить конкретную информацию, за какие действия и к какой ответственности были привлечены допустившие нарушение военнослужащие.

Что касается предоставления копий материалов расследованного российскими правоохранителями и военным судом уголовного дела по факту самовольной отлучки В.Пермякова из военной части, то старший следователь Г. Агабабян ответил: «… По поводу запроса к какому-либо правоохранительному органу Армении по уголовному делу, расследованному российскими правоохранительными органами в связи с самовольной отлучкой из воинской части В.Пермякова и ряда других обстоятельств и обвинений, сообщаю, что… уголовное дело В. Пермякова, обвиняемого в убийстве С. Аветисяна и членов его семьи, получено (…) и присоединено к уголовному делу (…), которое было передано в электронной версии представителям правопреемника пострадавшего».

Тогда как представителям правопреемника пострадавшего были предоставлены только материалы расследования российскими правоохранителями по факту убийства семьи Аветисянов. Кстати, напомним, что российская сторона не имела права на проведение расследования по факту убийства семьи Аветисянов. Таким образом, старший следователь Следственного комитета РА Г.Агабабян, который участвовал в расследовании уголовного дела по факту убийства семьи Аветисянов, по сути, не ответил на информационный запрос, что свидетельствует о том, что российская сторона так и не предоставила материалы расследования по факту самовольной отлучки из военной части В. Пермякова, а также данные о привлеченных к ответственности в результате служебного расследования.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи