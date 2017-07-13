Максим Венгеров: «Я буду играть «Сарабанду» Баха, и мы помолимся, чтобы в этом солнечном регионе процветал мир!»

«Для меня огромная радость быть на этой сцене, где всегда играют самые великие, самые лучшие музыканты. Спасибо за возможность моему замечательному другу-маэстро Сергею Смбатяну за возможность вновь выступить с Государственным молодежным оркестром Армении»,- обратился к аудитории всемирно известный скрипач Максим Венгеров, после несмолкающих оваций публики. Отметим, что Венгеров приехал в Ереван, для выступления на Гала-концерте Первого Международного музыкального фестиваля-конкурса «Армения».

«Поздравляю с окончанием уже известного первого фестиваля-конкурса “Армения”. Это не только фестиваль и конкурс, но и великолепная платформа для молодежи. Мы сегодня познакомились с победителями конкурса, и я надеюсь, что в скором будущем эти имена засияют! На бис я хотел бы сыграть «Сарабанду» Баха, и мы вместе помолимся, чтобы в этом солнечном регионе процветал мир!»,-отметил Максим Венгеров, наполнив зал незабываемыми звуками еще на несколько минут.

Открыл концерт Государственный молодежный оркестр Армении произведением Клода Дебюсси “Послеполуденный отдых фавна“. Под продолжительные аплодисменты на сцену вышел Максим Венгеров. Под управлением Сергея Смбатяна музыканты представили скрипичный концерт Иоганнеса Брамса, и произведение резидент-композитора фестиваля Алексея Шора “Одинокий парус”,

По словам художественного руководителя фестиваля Сергея Смбатяна, этот концерт является большим успехом для них. «Международный фестиваль-конкурс «Армения» подводит итоги, маэстро Венгеров в Армении. Мы все очень рады, оркестр, вся команда, я. Тот факт, что у нас прошел фестиваль-конкурс в соответствии с международными стандартами, является важным достижением. Я очень благодарен всем артистам, которые приняли участие в фестивале. Профессиональный состав жюри выявил новые таланты, имена которых мы еще услышим в будущем».

Напомним, что организаторами 1-го Международного фестиваля и конкурса «Армения», который прошел с 4-го по 12-е июля, является Государственный молодежный оркестр Армении и Европейский фонд поддержки культуры. Столь масштабное мероприятие прошло под высоким патронатом супруги президента РА Риты Саркисян и поддержке Министерства культуры РА.