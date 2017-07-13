Кто такая Наталья Весельницкая – адвокат из России, замешанная в скандал с Трампом-младшим и Агаларовыми

Наталия Весельницкая, оказавшая в последние дни в центре скандала из-за встречи с сыном Дональда Трампа в июне 2016 года, является совладелицей адвокатского бюро в подмосковных Химках, передает ВВС.

Газета New York Times называла ее связанной с Кремлем.

“Как может адвокат представлять официальное российское государство?” – недоумевал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к публикациям газеты.

Русская служба Би-би-си выясняла, что еще известно об этой женщине.

Жена прокурора

Адвокатом Весельницкая стала совсем недавно, в 2009 году. До этого, по сведениям издания “Фонтанка”, она работала в прокуратуре Подмосковья и в ГУТА-банке (в середине нулевых этот банк перешел под контроль “Внешторгбанка”). Сейчас Весельницкая – совладелица адвокатского бюро “Камертон Консалтинг” с офисом в подмосковных Химках.

Если судить по публикациям в прессе и судебным делам, “Камертон Консалтинг” сопровождал дела о банкротстве, земельные сделки и представлял интересы аэропорта “Шереметьево” в конфликте с “Шереметьево-Карго” (последняя позже обвиняла адвокатское бюро в рейдерском захвате земель).

Весельницкая была адвокатом сельхозпредприятия “Химки” в многолетнем споре с IKEA в России за участки “Химки бизнес парка”: сельхозпредприятие пыталось отсудить себе часть земли, сообщала газета “Ведомости”.

Работе этого бюро было посвящено множество публикаций в СМИ. “Новая газета” писала, что об успешной деятельности Весельницкой в области “ходят легенды”.

Успех “Камертон Консалтинг” объясняли обширными связями Весельницкой, но главным образом – личностью ее супруга. Мужем Весельницкой СМИ называли Александра Митусова, бывшего первого зампрокурора Подмосковья (NYT утверждает, что супруги развелись).

Адвокатским бюро Весельницкая владеет совместно с Натальей Митусовой, которую называют дочерью Александра от первого брака. Родственные связи Весельницких-Митусовых подтверждаются и информацией на их страницах в соцсетях.

Одно из самых громких судебных дел, в котором участвовала Весельницкая, – не как защитник, а как истец и потерпевшая, – стало дело бывшего заместителя гендиректора оборонного предприятия “Ратеп” Дмитрия Барановского.

Судебный спор развернулся вокруг участка земли в Красногорском районе. В 2012 году суд приговорил Барановского к 12 годам колонии строгого режима за вымогательство имущества и недвижимости, а также за заведомо ложный донос.

Помимо Весельницкой, потерпевшими были признаны тогдашний министр транспорта Московской области Петр Кацыв, его сын Денис, предприниматель Владимир Касаткин и бывший топ-менеджер “Сбербанка” Александр Алтунин.

Александр Митусов позже стал заместителем вице-премьера области Петра Кацыва. А Весельницкая и в дальнейшем продолжила защищать интересы Дениса Кацыва.

Адвокат в “деле Магнитского”

Денис Кацыв несколько лет спустя стал известен совсем по другому делу: на этот раз его фамилия фигурировала в иске, вытекающем из “дела Магнитского”.

Кацыв – владелец компании Prevezon Holdings, которую власти США обвиняли в легализации выведенных из российской казны денег. Прокурор Прит Бхарара, уволенный в марте 2017 года уже администрацией Трампа, утверждал, что через компании Кацыва-младшего отмывалась часть денег, похищенных в 2007 году из российского бюджета посредством крупномасштабной аферы, в которой были замешаны сотрудники правоохранительных органов России.

Дело было открыто в 2013 году, судебный процесс начался в 2016.

Кацыв-младший все обвинения отвергал. “Они не могут ничего доказать! – рассказывал его адвокат Джон Москоу. – Это дело не стоило затевать”.

Именно об этой афере говорил Сергей Магнитский, работавший тогда в фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера и умерший в московском СИЗО в 2009 году. По словам правозащитников – после избиений и отсутствия медицинской помощи.

Фамилия Весельницкой в этом деле прозвучала не в контексте юридической практики. Местный прокурор Маргарэт Грэм написала судье, что три вызванных свидетелями человека (в их числе – Весельницкая) находились в городе трое суток, а затем предъявили прокуратуре к оплате дополнительный (к уже оплаченным 50 тысячам долларов) счет за авиабилеты, отели, питание и услуги переводчика. Причем показаний Весельницкая не давала, отмечала Грэм в своем письме.

Российские власти поддерживали Кацыва в его тяжбе против США. Генпрокурор России Юрий Чайка ни разу не назвал публично имя Кацыва, но говорил явно о нем.

“Все же понимая, что “закон Магнитского” принят на эмоциях, антироссийских настроениях и в нем нет ни одного факта, подтверждающего судебными решениями, иными объективными доказательствами вывод о хищениях денежных средств из бюджета России гражданами именно нашей страны, Браудер и его кураторы решили подкрепить эти уязвимые положения путем обращения в суд на территории США. Был обвинен российский бизнесмен. И сейчас мы со стороны с интересом наблюдаем за этим процессом”, – рассказывал он о процессе газете “Коммерсант” в декабре 2015 года.

Лоббист против “Закона Магнитского”

Куда больше Весельницкая стала известна как публичный лоббист против “Закона Магнитского”.

“Закон США – это нормативно-правовой акт. Я лично к нему [закону Магнитского – Би-би-си] отношусь крайне отрицательно. Я считаю одним из самых антагонистичных, одним из самых ненужных и не просто бесполезных, а опасных вещей”, – заявляла еще в мае этого года Весельницкая (цитата по РИА Новости).

В июле 2016 года Весельницкая упоминалась в жалобе на нарушения американского законодательства о регистрации лоббистов, опубликованной сенатором Чаком Грассли, возглавлявшим юридический комитет сената. В ней утверждалось, что Весельницкая имеет прямое отношение к зарегистрированной в штате Делавэр компании HRAGIF (Human Rights Accountability Global Initiative Foundation – Фонд глобальной ответственности в области прав человека).

На сайте компании почти нет информации, кроме того, что ее цель – помочь вернуть американцам возможность усыновлять и удочерять российских детей. Этот запрет был введен по инициативе Кремля вскоре после принятия в США “Закона Магнитского”.

Официально Весельницкая свою причастность к фирме не подтверждала.

Зато Весельницкая имела отношение к фильму Андрея Некрасова “Акт Магнитского. За кулисами”. Как объяснял сам режиссер, он пришел к выводу, что версия обстоятельств гибели Сергея Магнитского, принятая правозащитниками, не отвечает действительности и является “выдумкой” Браудера, у которого Магнитский работал аудитором.

Фильм неоднократно пытались показать в Европарламенте и на кинофестивале в Норвегии, но так и не смогли.

Весельницкая была одним из организаторов показа фильма в Европарламенте, а после срыва мероприятия заявила телеканалу RT, что во всем виноваты адвокаты Браудера: “Этого события ждали очень многие. В зале были люди, приехавшие как из России, так и из других стран. Но адвокаты Браудера предприняли беспрецедентные шаги и оказали давление на членов Европарламента”.

По словам Весельницкой, на встречу с Трампом-младшим она также пошла исключительно затем, чтобы обсудить “закон Магнитского”.

“Адвокат из Кремля”

О встрече Наталии Весельницкой с людьми из окружения будущего президента США Дональда Трампа стало известно из публикации NYT. Встреча прошла 9 июня 2016 года, на ней также присутствовали Пол Манафорт, который тогда возглавлял предвыборный штаб Трампа, а также зять нынешнего президента Джаред Кушнер. За шесть месяцев до встречи Весельницкой отказали в американской визе, сообщил сенатор Чак Грассли.

Кто стал инициатором встречи, из публичных заявлений до конца не ясно.

По версии Дональда Трампа-младшего, встреча была организована по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, с которым он был знаком со времени конкурса красоты “Мисс Вселенная-2013”. Посредником при организации встречи стал их общий знакомый пиар-агент Роб Голдстоун.

В электронном письме Голдстоуна Трампу-младшему, которое опубликовал последний, говорится, что Арас Агаларов встречался с “королевским прокурором России” (the Crown prosecutor of Russia, в России такой должности не существует, ей приблизительно соответствует прокурор) и получил от него некую компрометирующую информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

Голдстоун, комментируя публикации, утверждал, что Весельницкая обещала рассказать “о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии”. Трамп-младший признался, что был заинтересован в предложенной ему встрече, но ничего интересного для себя от Весельницкой не узнал.

По версии Весельницкой, это не она предлагала встретиться с Трампом, а ей предложили. Она утверждает, что у нее не могло быть никакой компрометирующей информации, что она представляла саму себя и не связана с российскими властями.

В интервью Ассошиэйтед пресс Весельницкая утверждала, что на момент встречи даже не знала, стал ли Трамп-старший официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента.

Позже в интервью Эн-би-си она заявила, что собиралась рассказать Трампу-младшему и его коллегам о деле Кацыва: о компании, которой руководит бывший гражданин США, которая, по ее данным, не платит налоги ни в России, ни в США и могла быть спонсором Демократической партии

В Кремле “абсолютно не в курсе всей этой истории, никогда не были в контакте с этим адвокатом, поэтому нам нечего сказать по этой истории, она не имеет к нам ни малейшего отношения” – прокомментировал информацию о встрече Весельницкой и Трампа Дмитрий Песков.

Фото – ВВС