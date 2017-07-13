Выборы Президента Арцаха состоятся 19 июля в Национальном Собрании республики

Радио Азатутюн. Выборы президента Нагорного Карабаха состоятся на специальном заседании парламента, созванном 19 июля в 11:00. Об этом сегодня заявил председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента Карабаха, сказано: «Согласно части 1-й статьи 168-й Конституции Республики Арцах, не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президента Республики, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания. В соответствии с частью 2-й статьи 149-й закона Республики Арцах «Регламент Национального собрания», фракции выдвигают кандидатов на должность президента не ранее, чем за 64 и не позднее, чем за 57 дней до завершения полномочий действующего президента Республики. В установленном порядке и сроках с 5-го по 12 июля текущего года включительно для избрания на должность президента Республики выдвинуты две кандидатуры: Агабекян Эдуард Артаваздович (от фракции «Движение-88») и Саакян Бако Саакович (от фракций «Родина», «Дашнакцутюн», «Демократия»)».

«Учитывая сроки, предусмотренные Конституцией для избрания президента Республики, и требования частей 3-й и 4-й статьи 149-й Регламента Национального собрания, избрание президента Республики Национальным собранием Республики Арцах состоится на специальном заседании Национального собрания, которое в силу права будет созвано 19-го июля 2017 года в 11:00», – заявил Ашот Гулян.

Отметим, что по результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля этого года конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой Конституции, на ближайшие три года, до 2020 года, в Карабахе должен быть избран президент переходного периода, которого изберет парламент. В течение переходного периода, длящегося три года, в Нагорном Карабахе будет изменена система правления, будет отрегулировано новое правовое поле. После этого, уже в 2020 году, будут проведены президентские и парламентские выборы.