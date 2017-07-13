«Шаги Азербайджана становятся еще более непредсказуемыми»

По словам эксперта, мы не можем связывать больших надежд с венской встречей

За день до встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вене министерство обороны Азербайджана отчиталось об очередных поставках вооружения из России. На этот раз речь шла о неуточненном количестве боеприпасов различного типа, в том числе и для тяжелых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек». В связи с этим, эффективность встречи министров иностранных дел весьма сомнительна.

«Аравот» поинтересовалась у ассоциированного эксперта Армянского Института международных отношений и безопасности, политолога Геворга Меликяна, можем ли мы ожидать ощутимых результатов от встречи министров иностранных дел, если учесть тот факт, что одна из стран-посредниц Минской группы ОБСЕ – Россия способствует тому, чтобы конфликт затягивался.

По словам господина Меликяна, больших ожиданий от венской встречи иметь не стоит. Он напомнил, что накануне состоялась неофициальная встреча глав МИД стан Восточного партнерства, в ходе которой Налбандян поднял вопросы посягательств со стороны Азербайджана и ситуации на границе: «Не думаю, что встреча глав МИД – на следующий день будет сильно отличаться и протекать в ином русле. Ничего не изменилось: напряженность остается как на границе, так и в переговорном процессе – в рамках сопредседательства Минской Группы ОБСЕ и в других форматах, где представлены армянская и азербайджанская стороны».

Касаясь российского фактора в карабахском конфликте, господин Меликян отметил, что РФ, как бенефициар, был одним из главных разжигателей Карабахского конфликта и продолжит «способствовать» поддержанию высокой степени напряженности, в качестве инструмента для продвижения собственных интересов. По словам господина Меликяна, армянская сторона не должна ограничиваться заявлениями о действиях Азербайджана и четко должна понять, как именно выражается неконструктивная роль РФ в том, что Карабахский конфликт затягивается. Конечно, по словам эксперта, это вовсе не означает, что армянская и азербайджанская стороны не имеют какой-либо ответственности: конфликтуют две стороны, и именно они должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно скорее достичь мира. Геворг Меликян уверен, что Россия продолжит вооружать как Армению, так и Азербайджан, этим создавая гонку вооружений и превращая регион в пороховую бочку, которая может взорваться в том направлении, которое будет на руку России. РФ не станет защищать армянскую сторону, если будет посягательство со стороны Азербайджана по отношению к Республике Арцах: «Это четко закреплено. Армянская сторона не желает говорить об этом, тем более, что РФ не имеет обязательств по вмешательству, закрепленных каким-либо документом, если на границе будет напряженность. Невмешательство России армянская сторона объясняет еще и тем, что она сама никогда не обращается к России. А не обращается, потому что опасается: РФ еще больше укрепит свои военно-политические позиции, и Армения за это заплатит очень высокую цену.

Речь идет о еще большей зависимости РА или о расширении российского военного присутствия. Если события будут развиваться в подобном русле, то, возможно, появится вторая российская военная база в Армении, например, или же мы станем свидетелями ограничения сотрудничества Еревана с ЕС и НАТО. Для нас стало чем-то вроде мантры, мы любим повторять, что Россия является единственным гарантом безопасности Армении. Проблема заключается в том, что строить союзнические отношения в надежде на безопасность не означает позволять этой стране контролировать политические и другие важные процессы. Это недопустимо и опасно».

На наш другой вопрос, станет ли азербайджанская сторона в ходе встречи министров спекулировать на смерти мирных жителей в деревне Алханлу, Геворг Меликян ответил: «Во время войны действует военная логика, к сожалению, стороны могут использовать любимые допустимые и недопустимые инструменты, методы или подходы. В ходе встречи армянская сторона, конечно же, представит контраргументы, свои комментарии, однако ситуация от этого менее опасной не станет, а Азербайджан не перестанет быть непредсказуемым». Господин Меликян констатировал, что Эдвард Налбандян уже ответил Азербайджану, представив ситуацию. Но насколько эта информация покажется достоверной, другой вопрос.

Однако, по словам эксперта, можно прогнозировать, что процесс продолжит топтаться на месте, оставив без ответа возможные угрозы.

На вопрос, может ли армянская сторона использовать факт появления болгарских документов, согласно которым Азербайджан поставлял оружие исламистским группировкам, господин Меликян отметил, что согласно документам поставщиками оружия были другие страны, а Азербайджан перевозил оружие, используя дипломатические каналы, что является неприемлемым. Однако международное сообщество может посчитать недостоверной информацию, добытую хакерским путем: «Армянская сторона должна быть более активной и по возможности оперативно использовать полученную информацию, вовлечь международное сообщество. Для нас очень важно, чтобы международное сообщество предотвратило нежелательное развитие событий в нашем регионе. Речь о том, что вовлеченность Азербайджана в дела по поддержке терроризма может еще больше обострить ситуацию, сделав мишенью этот регион. Те структуры, которым поставлялось оружие, возможно, окажут финансовую, военную или политическую поддержу Азербайджану. Для безопасности Армении и региона крайне нежелательно прямое или косвенное сотрудничество Азербайджана с экстремистскими структурами. Следовательно, важно, чтобы Армения использовала эти факты в пропагандистских целях, чтобы предупредить международное сообщество, обязав детально изучить эти материалы. Необходимо добиться расследования в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и на других международных площадках».

Глава комиссии по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян выразил надежду, на то, что встреча двух министров создаст возможности для возвращения к конструктивным переговорам. На наш вопрос, есть ли возможность добиться выполнения договоренностей в Вене и в Санкт-Петербурге, господин Меликян ответил: «Анализ ситуации, который мы попытались сделать показывает, что стороны, в частности, Азербайджан, не склонны в конструктивном русле возобновить переговоры, тем более, что армянская сторона настаивает на том, что не может быть возобновления переговоров без соблюдения договоренностей в Вене и в Санкт-Петербурге. Азербайджан не предпринимает шагов в этом направлении, более того, Баку попытается использовать последнее обострение для ужесточения своей риторики».

В заключении Геворг Меликян выразил уверенность в том, что настало время для того, чтобы голос Арцаха стал слышен, и РА не вела опосредованные переговоры вместо Арцаха. А Азербайджан становится все более непредсказуемым, и армянская сторона должна осознавать: РФ не в состоянии полностью обеспечить ее безопасность, пришло время для того, чтобы Армения подумала об альтернативе, хотя бы с точки зрения заполнения существующих пробелов.

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

11.07.2017г