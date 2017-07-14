«Покажите мне случай, когда лицо, совершившее преступление, осталось безнаказанным, и я уйду»: прокурор Ширака – видео

Вчера Aravot.am поинтересовался у прокурора Ширакского марза Карена Габриеляна, включена ли в уголовное дело по факту наезда со смертельным исходом на улице имени Вазгена Саргсяна в Гюмри информация о том, что на улице не было освещения, что также стало одной из причин гибели супружеской пары? Прокурор ответил, что в деле таких данных нет. По словам Карена Габриелян, водитель был трезв, а по поводу технического состояния автомобиля «Опель», его исправности или неисправности, превышения скорости водителем и нарушения им правил дорожного движения или «безопасности дорожного движения» ответ даст экспертиза. На замечание одного из журналистов о том, что количество автомашин в Гюмри мало, но наездов со смертельным исходом много, прокурор в ответ привел статистику.

По его словам, в прошлом году за этот же период было зафиксировано 8 смертельных случаев, в то время как в этом году всего четыре случая. Он также сообщил, что зарегистрирован рост преступлений против личности, 217 случаев в этом году в сравнении со 195 случаями в прошлом году. Однако по некоторым другим преступлениям зафиксировано снижение, например, по убийствам. Четыре случая в этом году против 5 случаев за тот же период прошлого года, из которых два были раскрыты. Резко сократилось также число умышленного нанесения вреда здоровью, в частности, по тяжелым случаям, до 15 случаев, зарегистрированных в прошлом году, всего два случая в сравнении с 15-ью в прошлом году, причем оба случая раскрыты.

Карен Габриелян не согласен с оценками, что безнаказанность является причиной того, что в Гюмри постоянно происходят криминальные случаи. «Как я уже говорил, статистические данные говорят о другом. А в связи с безнаказанностью я скажу следующее. В Уголовном кодексе свое четкое место занимает известный принцип о неотвратимости уголовного наказания. Его смысл ясен всем, каждый человек, совершивший преступление, должны быть привлечен к ответственности. Что касается вашего вопроса о царящей атмосфере безнаказанности, лично вы все сами местные, покажите мне случай, когда лицо, совершившее преступление, осталось безнаказанным, если у нас есть достаточно доказательств, которые предполагают, что это лицо совершило данное преступление. Если вы укажете хотя бы на один случай, я всем вам обещаю, что покину свою работу. Ничего подобного нет. Нет такого, чтобы лицо совершило преступление, имелось бы достаточно доказательств, и мы не привлекли этого человека к уголовной ответственности, не выдвинули бы против него обвинения», – сказал прокурор.