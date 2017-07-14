Джеймс Аппатурай: Альянс не намерен вести переговоры с Россией о будущем Грузии в НАТО

Североатлантический альянс не заинтересован в трехстороннем диалоге Грузия-Россия-НАТО, который предлагает оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», так как Альянс не имеет намерения согласовывать с третьей стороной свои отношения с Грузией. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Центральной Азии и Южного Кавказа Джеймс Аппатурай, подчеркнув, что ему непонятны цели такого формата.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Грузией. В то же время мы пытаемся иметь конструктивный диалог с Россией в формате совета НАТО-Россия. Если эта инициатива предполагает в какой-то форме обсуждение перспектив Грузии в НАТО, то это невозможно и не может стоять на повестке дня, так как Альянс не намерен вести переговоры о будущем Грузии в НАТО ни с Россией и ни с какой-либо другой третьей стороной. Только НАТО и Грузия будут принимать решения насчет перспектив вашей страны в Североатлантическом альянсе», – заявил Аппатурай грузинским журналистам.

«Иные форматы»

В то же время, как утверждают представители «Альянса патриотов Грузии», в России их инициативу «восприняли с интересом». Примечательно, что накануне глава российского МИДа Сергей Лавров позитивно расценил проведенную в российской Госдуме встречу российских депутатов с грузинскими парламентариями от оппозиционного «Альянса патриотов». Выступая 12-го июля в Брюсселе на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Бельгии Дидье Рейндерсом, Лавров заявил, что «надо говорить друг с другом, искать решения».

«Что касается контактов между парламентариями России и Грузии, то мы выступаем только за. Более того, мы готовы и к контактам на других уровнях. У нас есть канал по линии статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Абашидзе. Готовы и к иным форматам, которые будут приемлемы для обеих сторон», – сказал глава российского МИДа.

Примечательно, что по итогам парламентских выборов в октябре прошлого года партия «Альянс патриотов Грузии» впервые попала в парламент Грузии с 5,01% голосов, получив 6 парламентских мандатов. Оппозиционные силы в парламенте Грузии считают эту партию «пророссийской». На текущей неделе представители «Альянса патриотов» провели встречи в российской Думе, в том числе с главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. По итогам данной встречи, на которой обсуждались вопросы связей Грузии как с РФ, так и с НАТО, Калашников заявил, что в российской Думе сформируют неформальную рабочую группу по восстановлению отношений с Грузией.

Оценки в Тбилиси

Инициативы «Альянса патриотов» в Тбилиси встретили с недоумением практически все политические силы, кроме тех, которые принято считать пророссийскими. Так, к примеру, лидер оппозиционной партии «Демократические движение» Нино Бурджанадзе 13-го июля призвала руководство Грузии к «немедленному началу» диалога на высшем уровне.

Тем временем в правящей «Грузинской мечте» убеждены, что в условиях оккупации грузинских территорий Россией, договариваться с Москвой о чем-либо не имеет смысла, тем более что есть уже формат как прямых переговоров Карасина-Абашидзе, так и международных Женевских дискуссий. Комментируя проведенные в России встречи представителей «Альянса патриотов», грузинские власти заявили, что это был «партийный визит», и что «это не может быть связано каким-либо образом с парламентом, в котором эта оппозиционная партия представлена лишь шестью депутатами», и что правящая партия «отстраняется от таких шагов».

Другие оппозиционные партии в грузинском парламенте считают «Альянс патриотов» пророссийской партией, и её инициативы и действия в отношение России называют «предательскими».

«Нормализовать отношения»

Посол Соединенных Штатов в Грузию Иан Келли, в свою очередь, считает, что то, как строить отношения с Россией является суверенным решением Грузии, а контакты на высшем уровне предпочтительнее иметь уже после того, как отношения между странами нормализуются.

«Что касается поднятия отношений с Россией на более высокий уровень, я бы сказал, что для этого лучше сначала нормализовать отношения, искоренить проблему бордеризации, а также проблемы, которые мешают свободному передвижению людей. Также я бы отметил, что Грузия суверенно решает, какие отношения иметь с другими странами, но лучше сначала нормализовать отношения, а после – переходить на другой уровень», – заявил посол США в своем комментарии для СМИ.

Напомним, на прошлой неделе в Цхинвальском регионе российские военные вновь передвинули линию оккупации на 700 метров вглубь территории, подконтрольной Тбилиси. Примечательно, что в течение последних нескольких лет в Цхинвальском регионе российские пограничники периодически возобновляют процесс так называемой «бордеризации» – т.е. процесс возведения заграждений из колючей проволоки, незаконно передвигая линию оккупации вглубь грузинской территории. Это стало причиной неоднократных протестов со стороны грузинской стороны и критики со стороны международных организаций. Тем не менее, российская сторона в ответ на предъявленные обвинения заявляла, что считает «неправомерными» попытки «перевести стрелки» в связи с переносом демаркационной линии административной границы между Грузией и Цхинвальским регионом, так как, по версии российского МИДа, Южная Осетия как «независимое государство» предпринимает меры по «обустройству своей государственной границы».