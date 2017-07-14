The Times: «Русская рулетка» – «наивный» Трамп-младший и не наивные Джаред Кушнер и Пол Манафорт

The Times посвящает одну из своих редакционных статей недавнему скандалу с Дональдом Трампом-младшим. По мнению газеты, встреча сына Трампа с информатором была глупой и потенциально опасной затеей. Материал так и называется – “Русская рулетка”, цитирует публикацию ВВС в обзоре британской прессы.

Президент Трамп, конечно, решил, что после его длинного разговора с Путиным и антикремлевской речи в Варшаве от него отстанут с так называемым “русским делом”, пишет издание.

Но после публикации переписки Трампа-младшего с российским посредником стало понятно, что этим надеждам не суждено сбыться.

Президент попытался представить поступок сына как наивный, похвалил его за открытость и прозрачность. Но на встрече с адвокатом Натальей Весельницкой Трампа-младшего сопровождал Джаред Кушнер, зять президента, и Пол Манафорт – тогдашний руководитель предвыборной кампании Трампа. Ни одного, ни другого в наивности заподозрить никак нельзя, считает Times.

Теперь вся троица предстанет перед комитетом сената по разведке. И сколь бы короткой и бессмысленной не была та встреча, она вызовет вопросы и о том, знал ли о ней будущий президент, и о том, можно ли верить нынешней администрации Белого дома, твердящей, что никакого сговора с Кремлем на этапе президентской кампании не было.

Но, по мнению газеты, скандал вполне может повлиять на прекращение дальнейших попыток восстановить отношения США и России. В этом случае получится, что это уже Москва выстрелила себе в ногу. Мечта Кремля о быстрой отмене санкций окажется несбыточной.

А Трамп, хоть и ослаблен этим скандалом, но все же не станет настолько уязвим, чтобы стать объектом легкой манипуляции Путина. Весь политический истеблишмент США сейчас насторожился, отмечает издание.

Что бы ни происходило в ближайшие месяцы расследования, политика должна оставаться неизменной: санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не откажется от своего военного авантюризма, захвата земель и манипулирования западными выборами, считает Times.