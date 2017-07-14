Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии: военный парад на Елисейских полях – видео

День взятия Бастилии – это самый знаменательный национальный праздник Франции. В этот день французы отмечают взятие Бастилии, бывшей тюрьмы строгого режима, и начало вооруженного восстания 1789 года, которые символизируют начало французской революции.

В Париже на Елисейских полях проходит грандиозный военный парад, коорый принимает президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. Почетные гости Франции – прибывший с двухдневным визитом в Париж президент США Дональд Трамп с супругой.

Trump in Paris Bastille Day parade U.S. president Donald Trump is the guest of honor of France's national day high profile military parade on the Champs-Elysées, chaired by president Emmanuel Macron. Posted by Reuters on Freitag, 14. Juli 2017

Как отмечает издание Redday, хотя в наши дни от крепости практически ничего не осталось, то место, где стояла раньше Бастилия, остается вечным символом идеалов свободы, равенства и братства.

Вечером, предшествующим этому большому событию, на площади Бастилии, а также на многочисленных балах, организуемых по всему городу, проводятся танцы. Стоит также посмотреть на многочисленные вечеринки, устраиваемые пожарными бригадами прямо в своих подразделениях. “Гвоздем” шоу на этих вечеринках являются сами пожарники.

Во время праздника проводится также большой открытый Бал Геев. Это одно из самых экстравагантных зрелищ, которые вы себе только можете представить. Если подобные мероприятия вас не привлекают, советуем вам принять участие в Большом Пикнике, который действительно является одним из самых больших в мире и проводится в некоторых из 20 департаментов Франции в день взятия Бастилии.

Непосредственно в день взятия Бастилии толпы людей выходят на Елисейские Поля, чтобы посмотреть на военный парад, возглавляемый Президентом и сопровождаемый строем реактивных самолетов в воздухе. Участники парада проходят строевым маршем от Триумфальной Арки до площади Place de la Concorde. Парад замыкают страдающие от похмелья пожарные бригады, которые срывают самые бурные аплодисменты. Если вы хотите насладиться зрелищем парада, советуем вам прибыть на место как можно раньше.

Веселье продолжается весь день. Вечером тысячи людей опять собираются на Марсовом Поле, чтобы посмотреть на фейерверк, устраиваемый в Трокадеро. Кроме того, большинство баров и клубов также организуют свои собственные вечеринки, так что вам остается только сделать выбор. Если вы не в Париже, это еще не повод для беспокойства. Во всех деревнях Франции проходят торжества с танцами, морем шампанского и фейерверков, уличными представлениями и прочими увеселительными мероприятиями. И поэтому каждый хотя бы раз в своей жизни должен принять участие в этом незабываемом празднике.

Фото – Deutsche Welle