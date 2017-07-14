На рынке куриного мяса доминирующее положение также занимает «Алекс Григ»: «Грапарак»

В 2016 году больше всех импортировала куриные ножки из других стран компания «Алекс Григ» – 3565 тонн, общая таможенная стоимость которых составила 1 млрд. 437 миллионов драмов. На втором месте компания «Вид вод алк» – всего 388 тонн, а на третьем месте – снова принадлежащая Алексаняну компания «Алекс Холдинг» – 150 тонн. Четвертым импортером куриных ножек в 2016 году была компания «Дон мал» – 116 тонн. В общей сложности в прошлом году ввозом в Армению куриных ножек из других стран занимались шесть компаний, пятое место по объему импорта которых занимает компания «Мит импорт» – 14 тонн, и шестое место за компанией «Флеш трейд» – 4 тонны. Очевидно, что лидером является «Алекс Григ» и его «братская» компания «Алекс Холдинг».

Отметим, что все остальные фирмы вместе общим объемом своего импорта куриных ножек даже близко не подходят к объемам лидера «Алекс Григ». Например, в 2016 году, пять из шести компаний, ввозящих куриные ножки из других стран, одна из которых является принадлежащий Алексаняну «Алекс Холдинг», вместе импортировали 672 тонны, тогда как только один «Алекс Григ» за год импортировал 3565 тонн. Прибавим к этому импортированные «Алекс холдингом» 150 тонн, и получается, что обе принадлежащие Алексаняну компании вместе импортировали 3715 тонн (3565+150), в то время как другие четыре компании вместе в общей сложности ввезли 522 тонны куриных ножек. Это означает, что компании депутата-республиканца ввезли в 2016 году более чем в 7 раз больше куриного мяса по сравнению с другими импортерами, вместе взятыми.

Это означает явно доминирующее положение на рынке, так как «хозяйствующий субъект считается занимающим доминирующее положение на рынке, если по объему продаж или покупок он занимает, по меньшей мере, одну треть рынка», что составляет около 33 процентов. А один только «Алекс Григ» со своими ввезенными в 2016 году 3565 тоннами занимает около 5/6, или 84 процентов из импортированных и реализованных в общей сложности 4,237 тонн куриных ножек. «Алекс Григ» доминирующее положение занял также и в первом квартале 2017 года, импортировав 1033 тонны куриных ножек.

Остальные три компании вместе импортировали из других стран в течение первых трех месяцев этого года в общей сложности около 217 тонн куриного мяса. Это означает, что усилия нового правительства и премьер-министра в борьбе с монополиями полностью провалено. Кстати, вторым по величине импортером в этом квартале стала компания «Артур Алексанян Груп» – 130 тонн. Напомним, что в СМИ нашли место публикации о попытке заняться импортом куриного мяса олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном, но ему ясно дали понять, что ему не стоит лезть в этом дело, и лучше ему оставить эту сферу. По-видимому, именно эта компания и принадлежит олимпийскому чемпиону.

Ваге МАКАРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»