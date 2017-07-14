Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлениями в Париже

Во французской столице состоялась совместная конференция президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, передает Голос Америки.

В начале пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе встречи собеседники договорились о необходимости отстаивать свободную и честную торговлю.

Президент Франции также сообщил о достигнутой в ходе переговоров договоренности о совместных действиях против киберпреступности и пропаганды в Интернете.

Кроме того, Макрон отметил, что хотел бы, чтобы в течение ближайших дней была выдвинута инициатива по Сирии.

В свою очередь, президент Трамп заявил, что в ходе переговоров обсуждались пути укрепления партнерских отношений с Францией в сфере безопасности.

Он подчеркнул также, что США и их партнеры должны работать над тем, чтобы закрепить результаты победы в Мосуле.

Трамп отметил, что США намерены сохранить за собой лидерскую роль в деле защиты окружающей среды.

Отвечая на заданный ему вопрос, Трамп сказал, что его сын – «замечательный молодой человек», который встретился с российским адвокатом, но не российским правительственным юристом.

По словам Трампа, большинство людей согласилось бы на встречу, подобную встрече с российским юристом, в которой участвовал его сын.

«Результат этой встречи – ноль», – сказал Трамп.

Комментируя проблему климатических изменений, Макрон признал существование разногласий между сторонами, однако заявил, что «уважает» решение Трампа выйти из соглашений. Трамп дал понять, что не исключает возвращения США к выполнению Парижского соглашения в будущем. «Посмотрим, что будет дальше», – сказал глава Белого дома.

Глава Белого дома сообщил, что в настоящее время идет работа над достижением перемирия еще в одном регионе Сирии.

Он также упомянул о работе над торговыми соглашениями с Китаем.

Президент США подчеркнул, что Китай мог бы сделать больше для урегулирования северокорейской проблемы.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал Трампа с улыбкой и дружеским рукопожатием, создав резкий контраст с их прохладной первой встречей в мае.

Президент Трамп прибыл во Францию ранее в четверг – накануне празднования Дня взятия Бастилии, в рамках которого французские и американские военные вместе пройдут по знаменитым Елисейским полям в Париже.

«Рад вас видеть, Эммануэль. Здесь так красиво», – сказал американский лидер французскому коллеге при встрече в Доме инвалидов, где похоронены Наполеон Бонапарт и другие французские военные герои.

Макрон похлопал Трампа по плечу и улыбнулся, после чего они начали осматривать старинный военный комплекс.

Перед праздничными мероприятиями американский лидер пытается найти точки соприкосновения по проблемам Сирии и борьбы с терроризмом с недавно избранным молодым президентом Эммануэлем Макроном, отношения с которым пока выглядят достаточно напряженными.

У двух лидеров запланированы часовые переговоры, после чего они вместе с супругами поужинают в ресторане на третьем этаже Эйфелевой башни.

Во время майского саммита НАТО Макрон оказался в центре внимания СМИ, когда камеры зафиксировали его рукопожатие с Трампом: стройный 39-летний французский лидер на несколько секунд решительно сжал ладонь американского коллеги. Некоторые журналисты сравнили эту сцену с армрестлингом.

После не задавшейся первой встречи у обоих лидеров есть стимул попытаться наладить отношения: Макрон надеется укрепить статус Франции на мировой арене, Трампу же, оказавшемуся в изоляции среди мировых лидеров, необходим друг за рубежом.

Цель президента Трампа – продемонстрировать, что его администрация по-прежнему стремится сотрудничать с традиционными европейскими союзниками. Как и Трамп, Макрон занял пост недавно и считается политическим аутсайдером. Аналитики прогнозируют, что новая встреча двух лидеров пройдет в миролюбивой атмосфере, хотя им сложно будет скрыть свои разногласия.

«В то же время это будет неловкая встреча, потому что французы не только избрали президента, который является почти полной противоположностью Трампа, но и с крайней враждебностью отнеслись к решению его администрации выйти из Парижского климатического соглашения», – отмечает эксперт по внешней политике из Общества Генри Джексона Тимоти Стаффорд.

Визит Трампа во Францию проходит на фоне скандала вокруг российского вмешательства в американские выборы.Двухдневная поездка могла бы дать президенту небольшую передышку от неугасающего внимания журналистов к истории о предполагаемых связях между его предвыборным штабом и Россией, однако, как ожидается, на пресс-конференции в Париже в четверг вечером Трампу вновь будут задавать вопросы о прошлогодней встрече его старшего сына с российским адвокатом. Трамп-младший опубликовал электронную переписку, из которой следует, что он полагал, что на встрече будет обсуждаться потенциально компрометирующая информация о сопернице его отца, демократе Хиллари Клинтон.

Для 39-летнего Макрона, самого молодого лидера в истории Франции со времен Наполеона, этот визит является шансом использовать мягкую дипломатию, чтобы завоевать доверие Трампа и попытаться обрести влияние на американскую внешнюю политику, которая, по мнению европейских лидеров, не имеет четкой линии.

Способствовать изоляции США на мировой арене Макрон считает контрпродуктивным, и в ходе переговоров, возможно, удастся достичь прогресса в плане совместного подхода к борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности.

Однако по более сложным вопросам, таким, как решение Трампа выйти из Парижского климатического соглашения и его торговая политика под лозунгом «Америка прежде всего», прорывы маловероятны.

«Эммануэль Макрон хочет снова втянуть Трампа в круг, чтобы США, остающиеся державой номер один, не оказались вытеснены», – заявил каналу BFM TV официальный представитель французского правительства Кристоф Кастане.

Многие французы, в том числе и сам Макрон, разочарованы решением США, во многом из-за того, что Франция приложила много усилий для организации саммита по климату в 2015 году и считает соглашение большим достижением.

«Наконец удалось достигнуть соглашения – и вот новый президент США выходит из него практически без всякого предупреждения. Это, очевидно, будет болезненным моментом на этих встречах, и как бы они ни пытались прикрыть это, появляясь на публике, можно не сомневаться, что в ходе частных бесед французы будут делать все возможное, чтобы попытаться найти какой-то выход», – считает Стаффорд.

Еще одним камнем преткновения станут отношения Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которые они продемонстрировали в ходе долгих личных переговоров на полях саммита «Большой двадцатки».

Франция, подобно остальным странам Западной Европы, обеспокоена.

«Не произошло ничего такого уж значимого, о чем бы нам стоило сильно беспокоиться, – отмечает заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс. – Но сам процесс, риторика, то, как он готов использовать резкие выражения в отношении союзников и неохотно использует их в отношении России, создают впечатление, что через некоторое время мы увидим американскую инициативу по Сирии, России, Украине или еще какой-то проблеме, которая была согласована с Кремлем до того, как ее обсудили с Парижем, Берлином или Лондоном».

Это третья зарубежная поездка Трампа с момента его вступления в должность. Все три поездки включали визиты в Европу.

Для Трампа визит во французскую столицу и участие в важном мероприятии, где будут присутствовать другие мировые лидеры, является способом показать, что при его администрации Америка по-прежнему активно взаимодействует с остальным миром, при этом продвигая американские интересы. Для Макрона это шанс показать себя сильным лидером, который способен вести дела с крупными державами и оказывать на них влияние. В четверг в парижской газете Le Figaro вышел материал с заголовком: «Макрон хочет вытянуть Трампа из изоляции».

Напомним, что год назад выходец из Туниса, присягнувший на верность «Исламскому государству», въехал на грузовике в толпу пешеходов на набережной в Ницце, в результате чего погибли более 80 человек.

В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что серия терактов показывает, что «Франция больше не Франция», призывая к более жесткому подходу в отношении иммиграции и джихадизма.

Год назад Трамп говорил, что ситуация в Париже «вышла из-под контроля и стала очень опасной» из-за действий террористов.

Относительно недавно он предположил, что атаки «Исламского государства» негативно отразились на Париже, как туристическом центре мирового класса.

По словам представителя Елисейского дворца, ужин в Эйфелевой башне призван продемонстрировать, что «Париж остается Парижем».

Пригласив Трампа в Париж, Макрон обошел британского премьер-министра Терезу Мэй. Предложение Лондона об официальном визите Трампа встретило резкую критику и предупреждения о массовых протестах.

Как показал опрос Elabe, 59 процентов французов одобряют решение Макрона пригласить Трампа в Париж.

В пятницу президент Трамп и первая леди Мелания Трамп примут участие в праздновании Дня взятия Бастилии и 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну.

Вскоре после того, как первый борт приземлился в парижском аэропорту Orly, Трамп направился на встречи с сотрудниками американского посольства и представителями американских вооруженных сил.

В четверг Трамп посетил Дом инвалидов – исторический комплекс XVII века, где расположены военный музей и могила Наполеона Бонапарта.

Фото – Голос Америки