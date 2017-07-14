Судебное заседание по делу раскрытой СНБ вооруженной группы из Норк Мараша дважды прерывалось, нужен общественный защитник

Сегодня в суде общей юрисдикции общин Кентрон и Норк-Мараш состоялось судебное заседание по делу раскрытой СНБ вооруженной группы из Норк Мараша.

Из адвокатов девять не явились в суд, а защитник Армена Айрапетяна – Армине Микаелян, сообщила суду, что нездорова, и возможно долгое время не сможет участвовать в судебном процессе. По этой причине судья Бекташян предложил Айрапетяну избрать кого-либо из присутствующих юристов в качестве защитника своих интересов для этого заседания, пока он найдет себе нового адвоката. Судья сказал, что в противном случае ему придется отложить судебное заседание. Он объявил 30-минутный перерыв, чтобы Айрапетян сумел определиться и принять решение. За это время пришли шесть адвокатов.

Не явился также один из адвокатов предводителя вооруженной группы Артура Варданяна. Судья уведомил его, что его адвокат попросил суд отложить судебное разбирательство. Артур Варданян не согласился и призвал продолжить работу суда без адвоката. Позже, когда началось судебное заседание, судья отложил разбирательство еще на 2 часа, указав, что должен быть вовлечен общественный защитник.