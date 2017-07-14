Израильский блогер советует: приезжайте лечиться в Армению!

Израильский блогер Влад Взрывлин в своем Живом Журнале пишет: “Ну вот мне и довелось непосредственно познакомиться с армянской медициной.

Две сложнейшие операции в частной медицинской клинике, причём сразу и четырёхдневное пребывание в отдельной палате с полным пансионом и VIP обслуживанием.

По результатам и качеству медобслуживания – отлично!

По цене – 800$ за всё, не считая лекарств уже после выписки. Но лекарства – это отдельная тема.

В Израиле всё то же самое мне обошлось бы раз в 10 дороже, это как минимум.

Проблема в том, что в качестве лечения в Израиле мне прописывали диету, диету и, ещё раз, диету.

Об израильской медицине для таких, как я, можно было бы написать отдельно.

Но я не буду мучить читателей своим скверным французским – обычных слов уже просто не хватает.

Что касается медицинского центра в Ереване, то, разумеется, принимают сюда далеко не всех, как и в любой частной клинике.

Приходят сюда врачи уже доказавшие своим опытом работы и талантами врача своё призвание к медицине.

Многие, если не большинство, с научными степенями или по крайней мере с научными публикациями.

Но помимо этого, все врачи медицинского центра проходят обязательную стажировку за границей, причём не разовую, а постоянную.

Стажируются в США, Швейцарии, Германии, России, Австрии.

Доверять им можно – говорю на основании собственного опыта.

Дежурство медперсонала длится в течение суток.

Заступая на смену, от врача до санитарки докладывали мне: я заступаю на 24 часа.

Звать или искать кого-то нуждыв не было – капельницы и всё прочее было строго по расписанию.

В палате чисто, прежде всего в ванной и туалете.

Можно было бы кондиционер помощней, но на нехватку прохлады жаловался только я – местные не понимали причины моих жалоб.

Персонал доброжелательный.

Кто-то более сдержан(а), кто-то более открыт(а).

Но в общем, сдувают пылинки с пациентов.

Да, чуть не забыл очень важный аспект: медицинское оборудование.

Так вот, клиника оборудована по последнему слову медицинской техники.

Всё как и в Израиле: германского, японского, словом – импортное оборудование.

Управляются с ним врачи лихо, я бы сказал.

Недостатки?

Наверняка они есть. Как и везде.

Но мне недостатки искать не хочется.

Данная публикация – моя признательность врачам клиники.

Сами врачи сразу поймут, о ком идёт речь.)

А отправляющимся на лечение в Израиль или Германию россиянам, я бы рекомендовал прежде проверить возможности лечения в Армении.

Для людей, нуждающихся в медицинской помощи, но не располагающих достаточным количеством денег для дорогостоящего лечения на Западе или в Израиле, Армения могла бы стать спасением”.