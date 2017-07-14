Юрий Хачатуров: одной из важных задач является «формирование позитивного международного имиджа ОДКБ»

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 13 июля выступил на заседании Комитета по делам Содружества Независимых Государств, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

Тема выступления – о приоритетах деятельности Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе и подготовке заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Генеральный секретарь заявил, что «в ОДКБ за 15 лет её существования и

25 лет действия Договора о коллективной безопасности созданы действенные механизмы обеспечения безопасности, независимости, суверенитета и территориальной целостности государств – членов».

В своем выступлении Юрий Хачатуров отметил, что необходимо поднять ряд вопросов, решение которых с помощью парламентариев способствовало бы повышению эффективности коллективных усилий по обеспечения международного мира и безопасности. «В частности, без активного участия национальных парламентов сложно решить вопросы в гармонизации законодательств государств – членов, обеспечивающих правовые рамки их функционирования в формате ОДКБ, – сказал генсек ОДКБ.

По его мнению, одной из важных задач является формирование позитивного международного имиджа ОДКБ на международной арене. «Её решению должна способствовать активная работа парламентариев со своими зарубежными коллегами из международных организаций и третьих стран, их активная деятельность в отечественных и зарубежных СМИ, направленная на популяризацию политики ОДКБ во всем спектре решаемых задач», – подчеркнул Юрий Хачатуров.

Генеральный секретарь ОДКБ дал оценку складывающейся военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и актуальным проблем международной и региональной безопасности.

Он отметил, что, к сожалению, в международной политике упорно насаждается «право сильного». «В политике отдельных стран Запада сегодня преобладает стремление любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире. На устранение конкурентов направлена вся мощь их пропаганды. При этом виновники политических катаклизмов преподносятся в качестве жертв; режимы, исповедующие воинствующий национализм, религиозный экстремизм и прочие не совместимые с человеческой моралью ценности, героизируются и всесторонне поддерживаются по принципу: «Хотя он и негодяй, но он наш негодяй», – акцентировал проблему Юрий Хачатуров.

В заключении он сказал, что встречи Генерального секретаря ОДКБ и других должностных лиц Организации с представителями национальных парламентов стали хорошей традицией, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы международной безопасности, обозначаются пути их возможного решения.

«Для меня это был первый рабочий контакт с вами. Имею твердое намерение продолжить эту практику и рассчитываю на Вашу поддержку», – резюмировал Юрий Хачатуров.