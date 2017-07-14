«Я уверен, что гомосексуалы есть и среди фашистов, и дашнаков, и республиканцев, и расистов»: режиссер

«Я хочу признаться в собственном малодушии, которое имело место много лет назад, когда в нашем театре должен был состояться показ известный сербский фильм «Парада». Мне начала угрожать, что выбьют се окна и прочее», – рассказал вчера в Медиа-центре художественный руководитель Государственного кукольного театра им. Туманяна Рубен Бабаян, после показа фильма «Услышь меня» о ЛГБТ-сообществе. Напомним, что на днях этот фильм был снят с показа на фестивале «Золотой абрикос».

«У нас есть необходимость выслушать друг друга, понять друг друга, что мы ничем не отличаются друг от друга, все люди не отличаются, независимо от того, где они живут, как они думают и какова их сексуальная ориентация, религиозная принадлежность», – сказал Бабаян. По словам Бабаяна, фильм «Услышь меня» не был направлен на то, чтобы услышали, акцент был сделан на разнице между людьми: «Но о разнице говорят именно гомофобы, и это их главное оружие – вы отличаетесь от нас, значит, вас не должно быть, вы больны, извращенцы, потому что другие».

По мнению Бабаяна, если бы фильм был основан на истории личности, чтобы люди могли увидеть, как он общается с друзьями, ходит на работу и т.д., возможно, он сыграл бы большую и положительную роль, чем длящийся 1 час и 10 минут этот важный фильм, однако не ведущий к диалогу. Бабаян привел пример сербский фильм «Парада», где один из героев фильма, который был гомофобом и говорил представителю ЛГБТ-сообщества: «Но мы же одинаковые, мы во имя любви готовы на все», и именно этого, по словам Бабаяна, не хватает фильму. «Там нет свободомыслия гомосексуализма. Я уверен, что гомосексуалы есть и среди фашистов, и расистов, и дашнаков, и республиканцев. Различия кроются не здесь», – отмечает Бабаян.

Фото «Медиа-центра»