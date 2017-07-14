«Мы что, настолько беспомощны?»: Анаит Бахшян – о желании Сержа Саргсяна стать премьером

«РПА, кажется, готовит общественность к тому, что Серж Саргсян в 2018 году станет премьер-министром. Для меня очень важна законность всего этого», – в беседе с Aravot.am сказала член Совета старейшин Еревана из фракции «Елк» Анаит Бахшян. Она подчеркнула, что наша страна переходит к системе парламентского правления, и премьер-министр становится первым лицом: «Серж Саргсян с незапамятных времен занимал разные руководящие должности в этом государстве, 10 лет был президентом. Я не хочу видеть его премьер-министром, потому что за последние 10 лет он говорил многое, обещал, планировал, выступал, давал предвыборных обещания. Но нет ничего, чтобы я сказала: этот человек сказал и сделал. Хочу вспомнить, но не могут вспомнить. И после всего этого снова доверять? Хорошо. Насколько же человек должен быть потерявшим память, то есть, мы что, настолько беспомощны, у нас совсем нет кадров? Я не согласна и с кандидатурой Карена Карапетяна, и из сказанного мной не следует того, что я согласна на Карена Карапетяна. Жаль, очень жаль, что это не выборная должность, и нашей надеждой должны быть РПА. Я хотела бы видеть в этой роли другого человека, которого даже если мы и не знаем, какой он, как будет работать, как будет руководить, но ведь Сержа Саргсяна и Карена Карапетяна мы-то уже видели».

Напомним, что член команды госпожи Бахшян, депутат из парламентской фракции «Елк» Сасун Минасян в беседе с журналистами в парламенте заявил, что было бы правильней, чтобы премьер-министром стал Серж Саргсян. Он указал, что мы непрерывно меняем премьер-министров, и никто не несет ответственности перед народом. Было бы правильно, если бы Серж Саргсян был премьер-министром, положив конец всему этому.

На наш вопрос, насколько правильной вы считаете такую логику Сасуна Микаеляна, Анаит Бахшян ответила: «Он действительно в чем-то прав, потому что кандидат все равно будет от РПА. Ну, а если так, что пусть работает премьер-министром, он уже работал до того, как стать президентом, мы видели это. В словах Сасуна есть логика, но я не знаю, сколько мы еще сумеем выдержать? Я бы хотела перечислить некоторые мысли Сержа Саргсяна, которые я слышала и сказала – о-о-о, как же это прекрасно, а потом пережила разочарование, начиная с 2008 года. Его обещания после 1 марта, то, что не должно быть расхождений между словом и делом, могу перечислить, какие он давал обещания, но уже нет и ни капли места не осталось, чтобы сказать – на этот раз человек может сделать. Нет места, не оставил. За это время мы столько потеряли, что… Я не хочу вариант РПА, но, с другой стороны, понимаю, что Сасун говорит правильно».

Мы передали госпоже Бахшян, что в прессе и соцсетях Сасуна Микаеляна за его заявление подвергли критике, иронизируют, что «фактически, его выход – Серж Саргсян», а теперь с Сасуном Микаеляном соглашается и госпожа Бахшян. По мнению госпожи Бахшян, «критикуют, без всякого углубления, а я уже высказала свое мнение».