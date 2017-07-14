Навстречу демографическому кризису?

Артак Маркосян

Кандидат исторических наук, демограф,

Ассоциированный эксперт АИМОБ

Естественный рост населения – одна из составляющих, обеспечивающих нормальное развитие общества и дает возможность на основе этого осуществлять стратегические прогнозы. Ни одна страна не может спланировать свое последующее социально-экономическое, политическое и культурное развитие без четкой демографической политики, значение которой в современном мире со временем возрастает.

Во многих странах мира действуют разные программы по стимулированию рождаемости. В Армении также существует среднесрочная программа по стимулированию рождаемости на 2016-2018гг, одной из составляющих которой является поощрение в случае рождения третьего ребенка в размере 1млн. драмов. Действует также политика предоставления родовых сертификатов. Разработана также программа по обеспечению квартирами новосозданных семей, которая, однако, по причине недостатка средств пока не действует.

Как показывают переписи населения, проведенные в советские годы, население Армении зафиксировало нормальный рост, исчисляемый в годовом разрезе в 1.5%.

Так, в 80-ые прошлого века темпы естественного роста населения Советской Армении были высокие, пик приходится на 1986г., когда был зафиксирован за все время демографических наблюдений Армении 20-го века максимальный показатель рождаемости – 81.192 ребенка. Согласно демографическим данным, в 1985-1991гг в Армении родилось 544.654 ребенка.

Этот высокий показатель рождаемости резко меняется, начиная с первых лет независимости Армении. Причиной тому – резкое ухудшение социально-экономического положения, катастрофическое Спитакское землетрясение, блокада и Карабахская освободительная война.

Если в 1992г в Армении родились 70.581, в 1997г – 43.929, то в 2001 этот показатель снизился до 32.065 детей. В целом, за первое десятилетие независимости Армении родились 464.457 детей, смертность составила 247.064 человек, а естественный рост – 217.443 человек.

Нужно отметить, что в 1992-2001гг в сравнении с предыдущим десятилетием, естественный рост населения сократился в 5,3 раза. Динамика роста населения, начиная с 1992г., постоянно снижалась, что вместе с эмиграцией оказало влияние на изменение численности населения.

Причины снижения рождаемости год от года не только нужно искать в отсутствии значительной части людей репродуктивного возраста, но и на фоне тяжелого социально-экономического положения в республике.

Ожидалось, что в 2001г рождаемость в Армении, достигшая своей низшей точки, должна пойти в рост, поскольку поколение, родившееся в конце 70-ых и 80-ых, численность которых значительно превосходит численность родившихся в 60-70-ые, вступало в активный возраст для брака.

Согласно прогнозам, в год должны были родиться по меньшей мере 50-60 тысяч детей. Однако, эти прогнозы полностью не оправдались. Если в 2002г в Армении родились 32.380 детей, то в 2010г. этот показатель достиг 44.800, однако уже в 2011г. он стал снижаться. Несмотря на рост числа зарегистрированных в 2002-2011гг рождений, в сравнении с 1992-2001гг он снизился в 1.2, а показатель естественного роста – в 1.8 раз. Причина в том, что вследствие эмиграции большая часть армянских детей родились за рубежом, а это составило значительное число. Если бы за первое десятилетие 21-го века в Армении было зарегистрировано в среднем 50-60 тысяч рождений, то это могло бы придать стабильность демографическим процессам, которые с 2011г. регистрируют только регресс.

Однако, отсутствие таких реалий в ближайшие десятилетия будет негативно влиять на демографические процессы. Армянская семья, которая в 80-ые прошлого века в среднем состояло из 4,7 человек, сегодня составляет лишь 3.3 человека. За последнее десятилетие мало таких семей, где число детей больше трех.

Нарушилась периодичность рождения детей. Если до независимости она составляла 2-3 года, то в настоящее время – 4-7 лет. А родить третьего и более ребенка намереваются лишь немногие родители. Если в 1997г 24,7 процента детей были третьими и более, то по данным за 2015г. этот показатель снизился до 19 процентов.

Неблагополучно также положение с естественным воспроизводством. Женщины репродуктивного возраста имеют в среднем 1.6 детей, тогда как для простого воспроизводства необходимо родить 2.1 ребенка.

Нужно отметить, что в настоящее время Армения вошла в новый этап демографических процессов. И уже будут высвечиваться неблагоприятные миграционные и демографические процессы последних десятилетий.

Проведенная в 2011г перепись населения в Армении показала, что существенно ухудшились возрастно-половые показатели населения Армении. Хотя в сравнении с 2001г. в 2011г. рост в 4 процента в возрастной группе 0-4 года свидетельствовал в пользу роста рождаемости, однако, этот показатель на 80% уступает показателю за 1989г, что говорит о глубоком демографическом падении. В группе 5-9-летних положение еще более тревожное. За период 2001-2011гг их число сократилось на 80542. А среди 10-14-летних этот показатель еще выше – 116.400 детей. Число 15-19-летних уменьшилось на 41.314.

Такая демографическая ситуация действительно вызывает тревогу, и в ближайшие годы приведет к проблемам как в пополнении численности армии, так и в системе общего и высшего образования. Так, в сравнении с 2012г, в 2019г число молодых призывников в армии уменьшится на 30%, и это в том случае, если исключить эмиграцию. В сфере высшего образования, в сравнении с 2016г, число абитуриентов в 2017г снизилось на 1500, и в ближайшие годы этот показатель снизится еще больше.

Следующей болезненной демографической проблемой Армении является то, что резко увеличилось число людей в возрасте 60 и более лет. Если в 1979г. они составляли 7,9% населения, в 1989г – 9.2, то в настоящее время они составляют 15%. Если продолжающаяся эмиграция из Армении не прекратится и не произойдет рост показателя рождаемости, то в ближайшее десятилетие число людей в возрасте 60 и более лет превзойдет 20 процентов, что приведет к тому, что в Армении будет «стареющее общество», чреватое необратимыми экономическими и социальными последствиями.

А это может произойти также в силу того обстоятельства, что в нынешний демографический период в активный возраст для брака вступает поколение родившихся в 90-ые прошлого века, численность которых на 40% меньше родившихся в 1980-ые. Доказательством этому служит то, что в 2016г, в сравнении с 2012г, число рождений в Армении снизилось на 4,6%, количество смертей увеличилось на 2%, а естественный рост снизился на 6 процентов. Последующее снижение рождаемости и рост числа смертей может привести к тому, что уже в 2025г увеличение числа смертей превзойдет число родившихся, и естественный рост обретет отрицательные показатели. Это обстоятельство может еще более усугубить демографическую ситуацию и ускорить уменьшение численности населения.

Полный текст исследования (на армянском) на сайте АИМОБ.

Программа «Демократия, безопасность и внешняя политика» (NED)

Армянский Институт международных отношений и безопасности (АИМОБ)