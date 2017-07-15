Рубен Меликян. «Мы хотим не дополнительных привилегий, мы хотим равных условий» – видео

Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян не только приветствует кампанию «Вовлеченность Европы в Арцахе», но и присоединился к ней, поскольку идея и цель этой инициативы совпадает с целями и идеями, которые он пытается претворять с момента вступления в свою должность. «Послания кампании понятны и справедливы – мы хотим не дополнительных привилегий, мы хотим равных условий и подходов наравне с гражданами других непризнанных государств. Арцах является частью европейской цивилизации, европейского мира, и несправедливо, что Европа не имеет достаточного представительства в Арцахе», – сказал Рубен Меликян во время анонса кампании.

Выбор арцахцев – европейская цивилизация, свидетелем тому является наша история, добавил он. Он считает, что политика Азербайджан по изоляции Арцаха не дает результатов, о чем говорит недавний референдум по конституции, где больше других было европейских наблюдателей, и рост туризма в Арцахе. Независимо от всего, по его мнению, кампания будет иметь положительное влияние, так как это приведет к популяризации Арцаха, росту посещаемости и т.д. Омбудсмен напоминает, что с момента начала прекращения огня, Арцаху недоступны различные программы в регионе, которыми пользуется многие, но в то же время Арцаху удалось обеспечить высокий уровень прав человека.

На вопрос Aravot.am, что было время, когда мэром Степанакерта избирался оппозиционер, и сейчас меняется конституция, чтобы продлить срок полномочий действующего президента – не бросает ли это тень на уровень прав человека и демократию в Арцахе, Рубен Меликян ответил следующее: «Это ваш подход. Мой мандат по правам человека, я занимаюсь и продолжу заниматься правами человека. Если вы приведете примеры, что может быть какая-либо взаимосвязь между этими процессами и защитой прав человека, я отвечу».

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