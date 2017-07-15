Прокурор потребовал 6.5 лет лишения свободы в азербайджанской тюрьме для блогера Лапшина

Прокурор в суде потребовал 6 с половиной лет для арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, передает агентство РИА Новости из зала Бакинского суда по тяжким преступлениям.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованного в Азербайджане блогера Лапшина. На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова прокурор выступил с обвинительной речью и потребовал 6 лет и 6 месяцев для Лапшина.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в “черный список” за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям “открытые призывы, направленные против государства” и “незаконное пересечение государственной границы”. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.