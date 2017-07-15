Гражданское общество – визитная карточка современной Армении и предмет для гордости: Петр Свитальский

В рамках программы «Приверженность конструктивному диалогу» Евросоюз в качестве содействия организациям гражданского общества Армении предоставит 2 миллиона евро. Об этом сообщил сегодня в ходе официальной презентации и старта данной программы в Ереване руководитель делегации Европейского Союза в Армении, посол Петр Свитальский. Об этом сообщает издание Panorama.am.

«Рады, что данные средства будут использованы для реализации потенциала организаций гражданского общества, для продвижения их возможностей. Все мы понимаем важность роли гражданского общества в деле построения мощной Армении», – отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что Армения может гордиться своей гражданской активностью.

По словам П. Свитальского, в Армении зарегистрировано 4000 общественных организаций, 1000 фондов. «Если даже действует лишь часть этих организаций, всё равно – это мощный потенциал. Среди стран постсоветского пространства гражданское общество является визитной карточкой современной Армении и предметом для гордости», – подчеркнул он.

Посол также отметил, что гражданское общество сталкивается с различными вызовами, и финансовая поддержка является кислородом для любой гражданской деятельности.

Свитальский отметил также, что по новому закону об общественных организациях для них открываются новые возможности, чтобы воспользоваться финансовыми средствами и расширить свою деятельность.

По словам посла П. Свитальского, именно диалог важен и является стержнем данной программы.

Он отметил также, что именно гражданское общество – движущая сила для перемен в обществе, в политике.

«Евросоюз хочет помочь в частности становлению гражданского актива в областях Армении», – подчеркнул посол.

«Благодаря мощному потенциалу своей образованной молодежи Армения может многого достичь, если будут осуществлять соответствующие инвестиции», – подчеркнул П. Свитальский.