Самвел Бабаян не знал, что 5 тысяч евро – незаконные: адвокат

«Самвел Бабаян не знал, что 5 тысяч евро незаконные», – в беседе с Радио Азатутюн заверил адвокат Бабаяна Аветис Калашян, подчеркнув, что бывший министр обороны Нагорного Карабаха не признает предъявленное ему обвинение в отмывании денег.

По словам адвоката, просто Самвелу Бабаяну задолжали деньги, а поскольку на купюрах была краска, он, перед тем как получить назад всю сумму, попытался выяснить, можно ли эту краску удалить.

«Что касается тех 5 тысяч евро, то это соответствует действительности, но Самвел Бабаян не пытался, как это указано в предъявленном ему обвинении, отмыть эти деньги путем их очистки, у него вовсе не было такого намерения. Ему задолжали сумму. Теперь если кто-то посылает тебе сумму, которую задолжал, ты же не будешь спрашивать, откуда он взял эту сумму, тебя интересует как можно скорее получить эту сумму, которую тебе должны», – сказал Калашян.

На вопрос, прошли ли эти деньги здесь обработку, адвокат ответил: «Ему послали образец, он сомневался, что это за деньги, дал на проверку, сказали, что эти деньги не фальшивые, смысл обработки, то есть удаления имевшейся на них краски был в том, чтобы краска была удалена и во время обмена он по возможности заплатил меньше процентов. Он подумал и сказал, что «если удалится, хотя бы таким образом получу свои деньги»».

На уточняющий вопрос, сколько задолжали Самвелу Бабаяну, Калашян ответил: «5 тысяч евро. Должны были больше, это была часть».

Между тем, отметим, что по утверждению расследовавшей дело Службы национальной безопасности (СНБ), Бабаян предпринял меры, чтобы приобрести у проживающего в РФ знакомого большую партию полученных преступным путем, обработанных специальным красящим веществом и вышедших из оборота евро, переработать их химическими средствами, чтобы скрыть из преступное происхождение, и в дальнейшем сбыть их в Армении.

СНБ отмечает, что Самвел Бабаян пробно приобрел у знакомых 4 купюры, передал их через других лиц жителю села Бужакан Жоре Закаряну, обладающему знаниями в области химии. А последний химическим раствором удалил с купюр имеющееся на них красящее вещество и посредством тех же лиц возвратил их Самвелу Бабаяну.

СНБ утверждает, что, убедившись в желаемом результате, Бабаян в августе-сентярбе 2016 года приобрел у знакомых 100 купюр номиналом в 50 евро, заплатив за них 2900 долларов США. После перевозки денег на автобусе из России в Армению в сентябре 2016 года в Ереване они были обнаружены и конфискованы СНБ.

Кстати, хотя, согласно СНБ, Самвел Бабаян был привлечен по делу об отмывании денег еще в сентябре 2016 года, однако Бабаяну, по словам адвоката, об этом сообщили спустя некоторое время после задержания по делу о незаконном ввозе в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» 22 марта 2017 года.

«Допросы по этой части начались спустя некоторое время после задержания по делу об «Игле»», – сказал адвокат.

Кстати, Радио Азатутюн попыталось выяснить у главы села Бужакан Карена Галстяна, действительно ли проходящий по делу об отмывании денег житель села Бужакан Жора Закарян известен в селе как химик. Выяснилось, что Закарян занимается не химией, а сельским хозяйством и животноводством.

По словам Галстяна, он не осведомлен о познаниях Закаряна в химии. «Его жена – учитель в школе, специалист по биологии. Может быть, знания его жены приписали ему?» – предположил глава села.

Кстати, Галстян отметил, что Жора Закарян сейчас находятся на свободе, его еще в прошлом году задержали, а потом освободили.

Между тем, заметим, что, согласно СНБ, Жоре Закаряну предъявлено обвинение в пособничестве отмыванию денег со стороны Самвела Бабаяна.

Отметим, что помимо отмывания денег экс-глава Минобороны Нагорного Карабаха также обвиняется по известному делу об «Игле».

Согласно обвинению, он пообещал заплатить жителю Вагаршапата Санасару Габриеляну 50 тыс. долларов, подтолкнув его незаконно приобрести упомянутое оружие.

Между тем, адвокат Бабаяна Аветис Калашян заявляет, что его подзащитный всего лишь как специалист предоставил консультацию.

Примечательно, что, согласно СНБ, по делу был обнаружен не один, а два ПЗРК «Игла», однако, как заверил адвокат Самвела Бабаяна, по части второй «Иглы» его подзащитному обвинение не предъявили.

Добавим, что по уголовному делу об отмывании денег и незаконном приобретении ПЗРК «Игла» обвиняются 7 человек.