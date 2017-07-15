Оппозиционный депутат парламента Арцаха, лидер партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян возмущен: «Россия продает оружие Азербайджану, а в Арцахе на самом высоком уровне оправдывают этот факт».

– Состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Это вторая по счету встреча в этом году, и согласно «традиции», ей предшествовало обострение на границе. Были ли какие-то ожидания от встречи, могла ли она способствовать возращению Азербайджана в поле конструктивных переговоров, если учесть тот факт, что за день до встречи в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером в Баку глава МИД Азербайджана заявил: «Если армянские вооруженные силы будут выведены с оккупированных территорий, то не будет проблем, связанных со снайперами и вооруженными инцидентами»?

– Азербайджан ведет четкую политику в карабахском вопросе: не имея ресурсов завоевать Арцах, он занят тем, что провоцирует инциденты на границе, продвигая военную дипломатию. В Баку четко определились с этим и действуют согласно своим представлениям. К сожалению, официальный Ереван, представляющий армянские стороны, не имеет никакой политики, кроме как время от времени делать пораженческие заявления. Ереван не в состоянии также выступить с инициативами по изменению ситуации, поэтому и вынужден работать над тем, чтобы устранять последствия этой политики.

– В отличие от предыдущих инцидентов, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ, международное сообщество стали делать более адресные заявления. Считаете ли возможным оказание давления на Азербайджан – с целью сдерживания Баку? Каким образом армянская сторона должна использовать скандал, связанный с поставками оружия со стороны Азербайджана Исламскому государству?

– Заявления сопредседателей Минской Группы ОБСЕ или других игроков не могут иметь никакого значения. Азербайджан выбрал для себя четкую политику, и неукоснительно ее выполняет, не обращая внимания на заявления. Сдержать Баку может только Армия обороны. Азербайджан идет на военные провокации, и бороться с этим можно только военными средствами. Одним из таких средств является модернизация оборонных вооружений и снижение уязвимости стоящего на передовой солдата.

Что касается фактов, распространенных болгарскими СМИ, то было бы лучше, чтобы о них стали говорить деятели и СМИ других стран. Об этом нужно говорить как можно больше, и здесь много работы нужно проделать всем нам, как на дипломатическом уровне, так и со стороны парламентариев.

– На фоне последнего обострения было достойно внимания также распространенное МИД РФ заявление о том, что в Азербайджане, мягко говоря, плохо относятся к гражданам РФ армянской национальности. Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов считает, что политические отношения РФ-Азербайджан сейчас вступили в неблагоприятную фазу. В то же время РФ продолжает поставлять Азербайджану оружие, договоренность о поставках была достигнута несколько лет назад, хотя и Азербайджан не может платить за это оружие. Куда приведет российская политика кнута и пряника?

– Россия продает оружие Азербайджану, а в Арцахе, на самом высоком уровне, оправдывают эту сделку. В этом случае, почему Россия не должна продавать оружие Азербайджану? До тех пор, пока на решение Еревана и Степанакерта большое влияние оказывают раболепные деятели и дилетанты, Россия продолжит игнорировать армянские интересы. Было время, когда представители всех парламентских фракций Арцаха довольно жестко реагировали на продажу российского оружия Азербайджану. Однако все это мгновенно приравнивается к нулю президентской администрацией Арцаха, очередным размазанным и оправдывающим шаги России заявлением. То же самое происходит со стороны Еревана. В этом случае, когда оправдываются откровенно вражеские действия России по отношению в населению Арцаха оправдываются со стороны официального Степанакерта, почему русские должны вносить коррективы в свою политику?

– После апрельской войны президент РА неоднократно заявлял о том, что Арцах должен стать полноправной стороной переговорного процесса. Видите ли в этом направлении необходимые политические и дипломатические шаги?

– Серж Саргсян заявлял о многом, однако конкретных шагов за этими заявлениями не последовало, более того, часто он сам препятствовал действиям других. После апрельских событий Серж Саргсян заявил также о подписании стратегического соглашения в Арцахом, однако власти РА всячески препятствуют подписанию этого документа. Арцах вернется за стол переговоров, вернет свой статус и станет фактором. Серж Саргсян всячески нейтрализует Арцах, как фактор, и ему всячески содействует Бако Саакян. В этом случае, как именно Арцах должен вернуться за стол переговоров? То же самое можно сказать и о политике непризания. Главным препятствием в этих процессах является ограниченное представление об урегулировании конфликта у лиц, принимающих решения в Ереване и Степанакерте.

Беседу вела Нелли Григорян

Газета «Аравот»

12.07.2017г