Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:57 | Июль 15 2017
13:57 | Июль 15 2017

Преступник обезврежен при помощи одного из раненных наших соотечественников: МИД Армении – о нападении на туристов в Египте

Преступник обезврежен при помощи одного из раненных наших соотечественников: МИД Армении – о нападении на туристов в Египте

В результате нападения в египетском городе Хургада пострадали 2 граждан Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

“В результате нападения в Хургаде пострадали двое граждан Армении. Они госпитализированы, оказана необходимая помощь. Преступник обезврежен при помощи одного из раненных наших соотечественников», – отметил Т.Балаян.

Две иностранные туристки погибли, еще пятеро человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих в курортном городе Хургада на Красном море, говорится в заявлении египетских сил безопасности.

Как передает РИА Новости, первоначально сообщалось, что погибшие — это украинские туристки, однако позже посол Украины в Каире Геннадий Латий не подтвердил эту информацию.

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Рубрики: Международные, Происшествия

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