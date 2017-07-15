Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:04 | Июль 15 2017
17:04 | Июль 15 2017

«Птичка упорхнула: желаю того же остальным 80 миллионам»: турецкий писатель Севан Нишанян сбежал из тюрьмы

«Птичка упорхнула: желаю того же остальным 80 миллионам»: турецкий писатель Севан Нишанян сбежал из тюрьмы

Известный турецкий писатель, журналист, лингвист и публицист армянского происхождения Севан Нишанян, приговоренный в 2014 году к 11 годам и 8 месяцам заключения, сбежал из тюрьмы и покинул страну, передает armenianweekly.com.

Согласно информации турецких СМИ, в пятницу Нишанян вышел из тюрьмы открытого типа и не вернулся.

В микроблоге  писателя в Twitter появилось следующее сообщение: «Птичка упорхнула: желаю того же остальным 80 миллионам».

Как известно, в 2014 году Нишанян был приговорен к более чем 11 годам тюрьмы по обвинению в «незаконном строительстве» на территории собственного земельного участка. Он находился в тюрьме с октября 2014 года. Однако по мнению многих представителей интеллигенции, причина заключения Нишаняна под стражу – изданная им книга под названием «Неправильная республика».

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Рубрики: Международные

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