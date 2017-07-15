Модест Колеров: в этом вопросе интересы России и Азербайджана совпадают – «168 жам»

«Это ничего не значит. Нет никаких данных, что Россия поделилась с Азербайджаном своим военным опытом. Я думаю, что азербайджанский чиновник говорит только о том, что Россия обменивается с Азербайджаном, как и любой другой страной, информацией о террористах, которые оказываются в Сирии, в данном случае, из Азербайджана. А в Сирии находится несколько тысяч террористов из Азербайджана. Здесь обе страны, конечно же, должны сотрудничать, потому что эти террористы возвращаются домой и начинают заниматься терроризмом у себя дома», – подчеркнул в беседе с газетой «168 жам» главный редактор российского информационного агентства «Регнум», политолог Модест Колеров, комментируя пространное интервью российскому информационному агентству «РИА-новости» министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, в котором тот заявил, что Россия официально помогает Азербайджану, делясь приобретенным в Сирии военным опытом для использования его на Кавказе против армян.

По словам Колерова, в этом вопросе интересы России и Азербайджана совпадают: «И я не думаю, что российские военные начали учить министра обороны Азербайджана учить, как с воздуха бомбить армянские территории. Но все мы знаем, что Азербайджан не позволил использовать свое воздушное пространство для пролета крылатых ракет военно-морских сил России на Каспии, и эти крылатые ракеты были вынуждены достигать до террористических объектов в Сирии в облет территории Азербайджана. Между двумя странами нет даже такого простейшего военного сотрудничества по борьбе с терроризмом. И министр обороны Азербайджана не мешало бы говорить об этом, а не о других вопросах».

Гаяне ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»