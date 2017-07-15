Понятно, что нас принуждают пойти на признание русского языка в качестве государственного: «Грапарак»

Маленькими шажками, но неуклонно наш северный сосед ведет нас к советскому прошлому, в пропасть российской великодержавности. И делают это, прежде всего, с помощью различных экономических, а также и культурных, социальных и психологических средств, от радушного приема граждан Армении до либерализации предоставления гражданства рожденным в советский период, от открытых угроз до лукавых предупреждений и других проблем, связанных с безопасностью, от вооружения нашего противника до провоцирования пограничных столкновений.

А в последние дни повсеместно обсуждаются тема о записях на русском языке в аттестатах армянских школ и непризнание в России армянских водительских удостоверений. В то время как Россия заявляет, что является нашим непоколебимым другом, ее Дума принимает закон, по которому на территории России будут признаваться водительские права только тех стран, где русский язык является вторым официальным языком. Какое отношение имеет русский язык к вождению автомашин, непонятно, но ясно то, что нас принуждают пойти на признание русского языка в качестве государственного, путем предоставления русскому языку большего места.

Армине ОГАНЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»