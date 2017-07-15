Турция может разместить российские С-400 на границе с Арменией: Bloomberg

Предоставляемые Турции Россией системы С-400 могут быть размещены в любой точке страны, в том числе и на границе с Арменией. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный безымянный турецкий источник.

Отметим, что Турция согласилась заплатить за российские системы оборонного назначения 2,5 млрд. долларов. Источник издания сообщил, что по предварительному договору, 2 батареи С-400 Турция получит в течение будущего года, а затем на территории Турции будут размещены еще 2 батареи.

Агентство напоминает, что Турция, со времен «холодной войны» считалась одним из ключевых союзников НАТО, граничащих с Советским Союзом. Но в последнее время отношения между Турцией и Западом обострились после того, когда ее президент Реджеп Тпйип Эрдоган начал вести более независимую политику, а США начали оказывать поддержку сирийским курдам.

«Сделка с Россией по ракетам – открытый сигнал, что Турция разочарована в США и Европе», – в беседе с агентством сказал аналитик Центра стратегических и технологических исследований в Москве Константин Макиенко.

Российские системы несовместимы с другими оборонными системами НАТО, но и не входят в ограничения, установленные Альянсом, которые запрещают Турции размещать эти системы на границе с Арменией, Грецией и в бассейне Эгейского моря. Заключенная с Россией сделка позволяет Турции размещать оборонные системы в любой точке на ее территории, сказал источник агентства.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН