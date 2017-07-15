Министр юстиции Армении «поясняет» решение Госдумы РФ: водительские права – национальный документ: фото

Водительское удостоверение в действительности считается национальным документом, более того, данный вопрос регулируется конвенциями. Об этом заявил вчера на пресс-конференции министр юстиции Армении Давид Арутюнян, коснувшись запрета на работу в РФ для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав, передает издание Panorama.am.

Комментируя озвученное мнение, что данное решение может быть воспринято как санкция против Армении, министр указал: каждая страна сама принимает решение, разрешать работать с выданными другими странами водительскими удостоверениями или нет.

«Страна может разрешить работать с национальными водительскими удостоверениями на протяженными определенного периода времени, а может и не разрешить», – добавил он.

В качестве примера министр указал, что водительские удостоверения обосновавшихся в Армении из сирийского кризиса наших соотечественников на территории республики не действовали. Посему правительство Армении приняло специальное решение, предоставив им определенное время, за которое они должны были сдать необходимые экзамены.

«Подобное явление наблюдается во многих странах мира. Единственным выходом из этой ситуации является наличие водительских прав международного образца, которые будут действовать во всех странах мира», – отметил он.

Напомним, в среду, 12 июля, в Госдуме во втором чтении приняты поправки к соответствующему законопроекту с тем, чтобы позволить не только гражданам Беларуси, но и Киргизии работать с национальными водительскими правами.

Запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав, вступил в силу 1 июня 2017 года. Поправки были приняты еще в 2013 году, но с тех пор их внедрение неоднократно переносилось. Закон обязывает всех иностранцев, которые работают водителями, иметь российские национальные водительские удостоверения. При отсутствии таковых нарушителю грозит штраф в 50 тыс. рублей. При этом нарушителем в данном случае считается не сам водитель, а его работодатель, который и обязан контролировать исполнение данного запрета.

При этом российские законодатели увязывают вопрос со статусом русского языка, см. документ ниже: