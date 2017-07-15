В армяно-американских отношениях существует серьезный потенциал развития: Серж Саргсян

В ряду встреч, посвященных экономическому компоненту внешней политики Армении, которые проводит Президент Республики, сегодня была затронута тема торгово-экономических отношений между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки, обсуждались динамика и перспективы их развития. О текущих двусторонних армяно-американских программах и достижениях, целевых направлениях развития взаимодействия, краткосрочных и среднесрочных целях в ряде перспективных отраслей и работе, которую проводит посольство в направлении реализации этих целей, доложил Чрезвычайный и полномочный посол РА в США Григор Ованнисян.

В начале встречи, отметив, что в этом году Армения и Соединенные Штаты Америки отмечают 25-летие установления межгосударственных отношений, Президент подчеркнул, что в течение этих лет между двумя странами установилась прочная партнерская связь. Армения и Соединенные Штаты сотрудничают во многих сферах, и это сотрудничество привело к тому, что сегодня между двумя странами существует высокий уровень взаимопонимания.

“Со времени обретения Арменией независимости Соединенные Штаты всегда оказывали помощь, и правительством СНА в течение этих лет Армении выделена техническая и гуманитарная помощь на сумму достигающую почти двух миллиардов долларов. Это серьезный вклад, учитывая также то обстоятельство, что Соединенные Штаты всегда помогали нашим реформам.

Постепенно помощь превращается в экономическое сотрудничество, и действующие сегодня в Армении более 800 компаний с участием американского капитала имеют серьезный вклад в этом деле. Думаю, что наше сотрудничество в сфере энергетики с “Контур глобал” должно послужить хорошим примером для других энергетических компаний. В сфере горнорудной промышленности также “Лидиан Интернейшнл” осуществляет серьезные инвестиции, что также может явиться очень хорошим примером сотрудничества.

Конечно, в сфере информационных технологий давно сформировалось сотрудничество, и то, что имеем сегодня в этой сфере, конечно, ценно, но потенциал намного больше.

Хочу также обязательно оценить полезную работу в Армении Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, которое в течение этих лет всегда было помощником реформам. Несомненно, мы не должны забывать деятельность Американского университета Америки, который также имеет непосредственно отношение к экономике – хороший очаг и кузница подготовки кадров. Здесь тоже очень важно, что этот университет постоянно развивается.

Тем не менее, как во всех отношениях, нас еще не удовлетворяет сегодняшний уровень отношений: есть очень большой потенциал развития, учитывая уровень экономики США, учитывая готовность этой страны и, несомненно, существование в Соединенных Штатах имеющей большой потенциал армянской общины.

Господин посол, я хотел бы, чтобы Вы рассказали о той работе, которая осуществляется в сфере экономического сотрудничества, конечно, также о тех программах, которые стимулируют развитие”, – сказал Президент Республики.

На встрече, прошедшей с участием руководителей заинтересованных министерств и ведомств обстоятельно обсуждались представленные в докладе посла Ованнисяна показатели, существующие проблемы и нацеленные на их решение программы. Президентом Республики даны поручения.