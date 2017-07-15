Украинский кинорежиссер: «Режиссер не сапер, в первый раз может и ошибиться»

Украинский режиссер Тарас Ткаченко встретился 14 июля с журналистами.

Его фильм «Гнездо горлицы» демонстрировался на фестивале «Золотой абрикос» в номинации игровых фильмов. Режиссер был осведомлен, что и в Армении существует проблема эмиграции и выезда на заработки, и поэтому захотел встретиться с журналистами и услышать мнения о его фильме.

«К сожалению, муж главной героини Даринки скончался в середине съемок. Мы три года работали над фильмом. Все затянулось из-за финансов и войны»», – с горечью рассказал режиссер. Он добавил, что после смерти актера они были вынуждены отредактировать сценарий. «Мне кажется, что такой конец фильма более интересный и деликатный, чем был задуман», – уверен Тарас Ткаченко.

Aravot.am попросил режиссера ответить, как ему удалось вовлечь в съемки фильма самую занятую и востребованную актрису Украины Римму Зюбину? «Слухи об ее занятости преувеличены, сейчас она снимается меньше. А что касается востребованности, то она действительно, известна. Для нее это тоже было испытанием в кино, так как у нее очень интересная работа в театре», – ответил режиссер.

Он рассказал, что до этого фильма он снял документальный фильм о работе украинцев на чужбине и хорошо знаком с темой.

Что касается «Гнезда горлицы», то, по словам Ткаченко, украинки неадекватно отреагировали на фильм, сказали, неужели не нашлось ничего более оптимистичного, и разве все украинки спят с итальянцами? «Я тоже ответил, что когда буду снимать предпочтительный фильм, он будет даже очень оптимистичным», – вспоминает режиссер.

А по поводу снявшейся в фильме 81-летней итальянки режиссер сообщил, что она давно не смотрела фильмов, ей был 81 год, наш фильм ей очень понравился, и она жаловалась, почему режиссер не научился итальянскому языку. Она киноактриса, снималась в эпизодических ролях, сериалах, читала итальянскую поэзию.

Отметим, что в украинском фильме «Гнездо горлицы» отражена судьба целого поколения украинок, тех, кто был вынужден выехать на заработки за границу, чтобы обеспечить благополучное будущее для своей семьи. Но наряду с финансовыми достижениями, потери в личных отношениях могут обойтись намного дороже. Работа героини, Даринки заключалась в уходе за богатым адвокатом и его пожилой матерью. Это одинокое существование, полностью зависимое от работодателя: старая женщина относится к ней с высокомерием, а сын постоянно флиртует…

Aravot.am поинтересовался у режиссера, чего не хватает современному украинскому кино? Ткаченко отметил, что, в первую очередь, не хватает опыта, а также перечислил первые серьезные фильмы тех режиссеров, которые на разных фестивалях добились успеха. «У всех первые шаги были неплохими. Надо разрешать им ошибаться. В конце концов, режиссер не сапер, ему надо позволить ошибаться. У меня сложилось впечатление, что съемка исторического фильма – это попытка укрыться от действительности. А когда снимаешь сегодняшний день, то, что мы пережили в последние годы, это значит, что мы интересны себе, а, следовательно, будем интересны и всему миру – сербам, албанцам, армянам. Всем». Режиссер добавил, что верит в возрождение украинского кино.

Говоря об эмиграции и выезде на заработки, он заметил, что у них на заработки выехали пять миллионов человек. Это означает, что страна не досчитывается каждого третьего украинца. «В Польше уже можно говорить по-украински, во всех кафе украинцы, но, наверное, не надо устраивать из-за этого трагедию. Благодаря выехавшим на заработки за границу в Украину поступает 14 миллиардов евро. Ни один валютный фонд не направит таких денег в Украину. Не надо из этого устраивать трагедию. Весь мир так зарабатывает деньги. Миграция была и в Советском союзе. Просто мы не знали об этом из-за «железного занавеса», – добавил он.

Тарас Ткаченко отметил, что Ереван ему очень понравился: «Я дышал вашим городом. Здесь я чувствую какую-то умиротворенность и удобность. И «Золотой абрикос» мне нравится: это достаточно представительный фестиваль. Европейские фестивали прогнозируемы, а здесь можешь столкнуться с фантастическими возможностями».