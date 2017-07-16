Цену на газ следует снизить на 30 процентов: видео

За первые пять месяцев 2017 года 29,2% общего торгового оборота Армении было осуществлено в странах СНГ. Абсолютное большинство – 21,4% , с Российской Федерацией. В тот же период времени импорт из Армении возрос на 23,1%, 22% – приходится на долю России. Этот анализ провел Евразийский экспертный клуб. Рассматривалась экономика Армении за первые 5 месяцев. За это время зарегистрирована 6,4-процентная экономическая активность.

Согласно анализу, май 2017 года был отмечен темпами ускоренного роста экономической активности – 8,9%, по сравнению с тем же промежутком времени 2016 года. Это самый высокий уровень с января 2013 года. По прогнозам экспертов клуба, во второй половине 2017 года возможен ускоренный темп роста экономической активности.

В прошлом году импорт из Армении в государства ЕАЭС увеличился на 53%. «Такой показатель вселяет надежду и позволяет предположить, что предприниматели Армении смогли преодолеть неопределенности, связанные с восприятием экспорта в страны ЕАЭС, которые имелись в 2015-м году», – говорится в справке. Кстати, согласно тому же источнику, в январе-мае 2017 года внешний торговый оборот Армении со странами Евросоюза составил 23,2%.

Член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян, анализируя эти данные в беседе с Aravot.am, указал, что причиной таких показателей является упрощение таможенных функций – освобождение от таможенных пошлин, стабилизация российского рубля, снижение цен на газ в прошлом году.

Он считает, что существенно значение во всем этом имело снижение стоимости газа почти на треть (со 156 до 100 драмов) для перерабатывающих и тепличных хозяйств, что дало возможность нашим хозяйствующим субъектам снизить себестоимость товаров на 10% и получить такой доход: «Наш товар стал конкурентоспособным на 10%, но решены не все вопросы. Мы должны добиться того, чтобы поступающий в Армению газ был на 30% ниже международных цен, что исходит из тех договоренностей с ЕАЭС, согласно которым хозяйствующие субъекты должны иметь равные условия.

Третья проблема – это высокий уровень коррупции в ЕАЭС. Статья 69 Соглашения с ЕАЭС, которая касается прозрачности, должна быть претворена в жизнь, чтобы во время экспорта не возникали субъективные риски».

Экономист подчеркнул важность роста экспорта, особенно готовой продукции, что он считает ключевым показателем: «Это обеспечивает рост ВВП. Обычно наибольшее внимание уделяется росту ВВП, но он имеет субъективное и политико-экономическое влияние». Свидетельство тому – различные прогнозы для ВВП и их изменения в зависимости от обстоятельств.

Для роста ВВП наш собеседник отмечает важность показателя занятости. В пятилетней программе правительства отсутствуют точные цифры. Он надеется, что правительство впоследствии вернется к ним. Во время утверждения бюджета 2017 года был спрогнозирован 3,2-процентный экономический рост, в 5-летней программе правительства планируется также и 40-45-процентный рост экспорта. Ашот Тавадян отмечает, что показатели взаимосвязаны и если экспорт вырастет до 40-45%, то мы должны иметь 7-процентный экономический рост. В случае 5-процентного роста у нас рост экспорта составит 30-35 %.

«Для нас переломным является 30-35-процентный показатель экспорта. Это порог чувствительности. В прошлом году мы экспортировали товаров на 1,8 миллиардов долларов, если мы доведем этот показатель до 3 миллиардов, то можно будет говорить, что у нас действительно произойдет 5-процентный рост ВВП. Для нас первоочередным является отметка тех этапов, с их механизмами и проблемами – административными, законодательными, организационными и так далее, которые могут обеспечить 30-процентный рост экспорта. Важны также вопросы структуры экспорта. Очень важно, что экспортируешь», – говорит Ашот Тавадян. Сам экономист является сторонником экспорта готовой продукции, не только традиционной, но и инновационных товаров.

Следующим важным вопросом он считает координацию налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, о чем неоднократно отмечал и президент РА. В последний раз президент сделал это 18 мая, во время выступления в новом парламенте. Ашот Тавадян отмечает, что денежно-кредитная политика должна содействовать выполнению бюджета, обеспечению экономического роста и особенно увеличению роста экспорта, но здесь у нас есть множество проблем.

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