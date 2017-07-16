Цену на газ следует снизить на 30 процентов: видео

За первые пять месяцев 2017 года 29,2% общего торгового оборота Армении было осуществлено в странах СНГ. Абсолютное большинство – 21,4% , с Российской Федерацией. В тот же период времени импорт из Армении возрос на 23,1%, 22% – приходится на долю России. Этот анализ провел Евразийский экспертный клуб. Рассматривалась экономика Армении за первые 5 месяцев. За это время зарегистрирована 6,4-процентная экономическая активность.
Согласно анализу, май 2017 года был отмечен темпами ускоренного роста экономической активности – 8,9%, по сравнению с тем же промежутком времени 2016 года. Это самый высокий уровень с января 2013 года. По прогнозам экспертов клуба, во второй половине 2017 года возможен ускоренный темп роста экономической активности.
В прошлом году импорт из Армении в государства ЕАЭС увеличился на 53%. «Такой показатель вселяет надежду и позволяет предположить, что предприниматели Армении смогли преодолеть неопределенности, связанные с восприятием экспорта в страны ЕАЭС, которые имелись в 2015-м году», – говорится в справке. Кстати, согласно тому же источнику, в январе-мае 2017 года внешний торговый оборот Армении со странами Евросоюза составил 23,2%.
Член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян, анализируя эти данные в беседе с Aravot.am, указал, что причиной таких показателей является упрощение таможенных функций – освобождение от таможенных пошлин, стабилизация российского рубля, снижение цен на газ в прошлом году.
Он считает, что существенно значение во всем этом имело снижение стоимости газа почти на треть (со 156 до 100 драмов) для перерабатывающих и тепличных хозяйств, что дало возможность нашим хозяйствующим субъектам снизить себестоимость товаров на 10% и получить такой доход: «Наш товар стал конкурентоспособным на 10%, но решены не все вопросы. Мы должны добиться того, чтобы поступающий в Армению газ был на 30% ниже международных цен, что исходит из тех договоренностей с ЕАЭС, согласно которым хозяйствующие субъекты должны иметь равные условия.
Третья проблема – это высокий уровень коррупции в ЕАЭС. Статья 69 Соглашения с ЕАЭС, которая касается прозрачности, должна быть претворена в жизнь, чтобы во время экспорта не возникали субъективные риски».
Экономист подчеркнул важность роста экспорта, особенно готовой продукции, что он считает ключевым показателем: «Это обеспечивает рост ВВП. Обычно наибольшее внимание уделяется росту ВВП, но он имеет субъективное и политико-экономическое влияние». Свидетельство тому – различные прогнозы для ВВП и их изменения в зависимости от обстоятельств.
Для роста ВВП наш собеседник отмечает важность показателя занятости. В пятилетней программе правительства отсутствуют точные цифры. Он надеется, что правительство впоследствии вернется к ним. Во время утверждения бюджета 2017 года был спрогнозирован 3,2-процентный экономический рост, в 5-летней программе правительства планируется также и 40-45-процентный рост экспорта. Ашот Тавадян отмечает, что показатели взаимосвязаны и если экспорт вырастет до 40-45%, то мы должны иметь 7-процентный экономический рост. В случае 5-процентного роста у нас рост экспорта составит 30-35 %.
«Для нас переломным является 30-35-процентный показатель экспорта. Это порог чувствительности. В прошлом году мы экспортировали товаров на 1,8 миллиардов долларов, если мы доведем этот показатель до 3 миллиардов, то можно будет говорить, что у нас действительно произойдет 5-процентный рост ВВП. Для нас первоочередным является отметка тех этапов, с их механизмами и проблемами – административными, законодательными, организационными и так далее, которые могут обеспечить 30-процентный рост экспорта. Важны также вопросы структуры экспорта. Очень важно, что экспортируешь», – говорит Ашот Тавадян. Сам экономист является сторонником экспорта готовой продукции, не только традиционной, но и инновационных товаров.
Следующим важным вопросом он считает координацию налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, о чем неоднократно отмечал и президент РА. В последний раз президент сделал это 18 мая, во время выступления в новом парламенте. Ашот Тавадян отмечает, что денежно-кредитная политика должна содействовать выполнению бюджета, обеспечению экономического роста и особенно увеличению роста экспорта, но здесь у нас есть множество проблем.
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Кстати, Ашот Тавадян подчеркнул важность не столько величины внешнего долга, хотя его важность и не умаляется, сколько степень эффективности использования этих кредитов. Он считает, что и здесь есть проблемы и если цели льготного кредита четко не указаны, структура не эффективна, не решаются также и сопутствующие проблемы, и такой кредит становится более дорогим для государства, чем коммерческий кредит, и невозможно достичь цели. Иным делом он считает кредиты, предусмотренные для вопросов безопасности. Например, российский кредит, по которому Армения приобрела оружие. Он говорит, что мы обязаны были сделать это, так как решался вопрос безопасности.