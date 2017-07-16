Почему двери кинотеатра «Айреник» закрыты на замок

Спроектированное известным архитектором Григором Агабабяном здание «просыпается» от выборов к выборам

На так называемом Третьем участке, считающемся рабочим кварталом, в свое время было два кинотеатра – «Айреник» и «Севан». Здесь показывались лучшие фильмы, однако эти кинотеатры были известны своими индийскими фильмами. Сейчас кинотеатр «Севан» превратился в ярмарку, а двери «Айреник» заперты. Многие здания в свое время были приватизированы без условия, что обязательно будут эксплуатироваться. Кинотеатр «Айреник» «просыпается» только от выборов к выборам: в здании располагается или партийный штаб, или же на стенах появляются плакаты того или иного кандидата. Кинотеатр «Айреник» был открыт в 1951 году, первым фильмом, показанным в этом кинотеатре было «Падение Берлина».

Несколько лет назад panarmenian.net писал: «В пункте 13.1 решения 156 правительства о разрешении на приватизацию государственных предприятий и покупку арендованного имущества от 22 мая 1996 года говорится: «Разрешить производственному кооперативу «Кинотеатр Айреник» купить арендованное у Министерства культуры, молодежи и спорта имущество».

16 июля 1996 года было подписано соглашение о приватизации. Согласно решению 156 правительства от 22 мая 1996 года цена кинотеатра составила 165.641.555 драмов. Сейчас здание принадлежит бывшему главе административного района Шенгавит Саркису Ованнисяну. Одна из последних страниц архивного дела кинотеатра «Айреник» содержит справку: «18 марта 1991 года – справка о сокрытых доходах».

«Аравот» поинтересовалась о судьбе здания в департаменте по управлению госимуществом при правительстве РА. Нам передали следующее: приватизация кинотеатра проводилась другим путем (через банкротство), следовательно, департамент не может ответить на вопросы, связанные с собственником, ценой и так далее. Получить информацию из других госструктур не получилось, поскольку день был нерабочим, следовательно, другие комментарии мы представим в ближайшем будущем.

Живущий в административном районе Шенгавит композитор Ара Геворгян в беседе с «Аравот» сказал, что тоскует по тем временам, когда они смотрели фильмы в кинотеатрах «Айреник» и «Севан». Я жил рядом с площадью Гарегина Нжде, и мы в детстве часто ходили в кинотеатр «Севан», в кинотеатре «Айреник» мы бывали реже, поскольку кинотеатр «Севан» был ближе к нашему дому, в обоих кинотеатрах показывали почти одни и те же фильмы, в основном индийские, поэтому и Третий участок называли Индией. Была даже такая шутка: когда проезжаешь кинотеатр «Айреник», такси превращаются в слонов, а рубли – в рупии»,- говорит Геворгян.

Он вспомнил, какие еще фильмы шли в этих кинотеатрах – «Король Лир», «Гибель Японии», «Зорро» и индийские фильмы. «Много было фильмов, а билет, кажется, стоил 30-50 копеек»,- рассказывает наш собеседник.

Ара Геворгян надеется, что однажды кинотеатр «Айреник» начнет работать, по его словам, сегодня все больше людей предпочитают ходить в кино, и это сегодня хороший бизнес: кинотеатр Москва рискнул и добился успеха, потом возобновил работу кинотеатр «Наири», сейчас уже кинотеатры есть во всех торговых центрах. Мне кажется, что не откроются не только кинотеатры, но и концертные залы. В свое время, например, можно было посмотреть фильмы в кинотеатре «Айрарат», в здании были бар, ресторан и дискотека, оркестр давал концерт, было несколько залов».

Глава союза архитекторов Армении Мкртич Минасян, в свою очередь, говоря о кинотеатре «Айреник», отметил, что архитектором был Григор Агабабян: «Очень хорошее здание, многие считают его самым лучшим зданием для кинотеатра».

Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

07.07.2017г