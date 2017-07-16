Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:32 | Июль 16 2017
11:32 | Июль 16 2017

Представители ВС Армении принимают участие в учениях НАТО в Румынии: участвуют около 5000 человек

Представители ВС Армении принимают участие в учениях НАТО в Румынии: участвуют около 5000 человек

Около 5 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО и их союзников, в том числе Армении, проводят учения в Румынии. За ходом учений следят высокопоставленные военные Североатлантического альянса и президент Румынии, передает Радио Азатутюн.

В начале учений военные США, Украины, Армении, Румынии и Хорватии открыли огонь при поддержке ВВС США и Румынии.

Проводящиеся под командованием США военные учения начались на этой неделе и продолжатся до 20 июля. Сообщается, что цель учений состоит в том, чтобы вселить уверенность в страны Восточной Европы, где обеспокоены тем, что Россия может пойти на новые агрессии после аннексии Крыма.

Фото – Радио Азатутюн

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда