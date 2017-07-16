«Мечтатели»: музыкальный фильм про известную армянскую рок-группу 60-ых годов прошлого века – видео

«Раскопали-таки ребята наш музыкальный фильм, который лежал на полках Армянского Гостелерадио с 1969 года. По мнению тогдашнего руководства, запретившего показ, ” ..мечтатели должны на целину ехать и там вкалывать, а не отращивать волосы и бренчать на гитарах…”

48 лет прошло с тех пор. Даже не верится…».

Такой записью пользователя Grayr Kotoyan сопровождается фильм, размещенный на YouTube – «Мечтатели», музыкальный фильм про известную армянскую рок-группу 60-ых годов прошлого века.

Фото – «Ноев Ковчег»