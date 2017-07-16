Турция отказалась допустить депутатов Бундестага на базу ВВС в Конье: среди причин – признание Геноцида армян

Власти Турции отказались пускать немецких депутатов на авиабазу НАТО в провинции Конья в центральной части страны. Об этом стало известно в пятницу, 14 июля. Председатель оборонного комитета бундестага Вольфганг Хелльмих (Wolfgang Hellmich) уточнил в беседе с агентством dpa, что депутаты узнали о запрете Анкары через МИД Германии, передает Deutsche Welle.

Турция объяснила свое решение состоянием двусторонних отношений с Берлином. По словам Хелльмиха, представители Турции уведомили германский МИД о запрете накануне вечером в устной форме.

На базе “Конья” размещены около 20-30 немецких солдат, которые участвуют в операциях международной коалиции против террористической группировки “Исламское государство”. Хелльмих подчеркнул, что немецкие депутаты должны иметь возможность посетить своих солдат независимо от того, как Анкара оценивает двусторонние отношения с Берлином. Он добавил, что в таких условиях не видит возможности продлить мандат на размещение военных на этой базе, который истекает в конце года.

В начале июля немецкие власти начали вывод солдат с расположенной в Турции базы “Инджирлик”, где были размещены около 260 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков “Торнадо” и один самолет-заправщик. Эти силы также были задействованы в борьбе с ИГ. Теперь авиация и воинский контингент будут перебазированы в Иорданию, откуда ВС Германии продолжат участие в операциях международной антитеррористической коалиции. Немецкие военные должны покинуть территорию Турции до конца июля, а сама переброска войск по плану завершится к октябрю.

Причиной ухода из “Инджирлика” стали запреты турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями военного контингента, расквартированного там. В качестве обоснований выдвигались различные поводы, в частности принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.

Фото – Deutsche Well