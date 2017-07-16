Частные дома в Гюмри – за счет сбережений РПА: епископ Микаел добился своей цели – видео, фоторяд

Вчера фонд «Гюмри без домиков» передал во владение собственные дома двум бездомным семьям, живших в прогнивших домиках в микрорайоне «Парк Дружбы». Как рассказал нам в беседе исполнительный директор вышеупомянутого фонда Гариб Арутюнян, ими бенефициариям уже передан 21 социальное жилье. Один из частных домов, предоставленных вчера, со слов Гариба Арутюняна, дар от Республиканской партии.

«Фондом «Гюмри без домиков» осуществляется инициатива «Одна партия – одна квартира». Мы обратились ко всем партиям, которые участвовали в парламентских выборах, откликнулись Республиканская партия и АРФД. РПА предоставила фонду суммы из своих предвыборных средств. И на эти средства мы приобрели этот дом. Ждем пожертвований от АРФД, чтобы в ближайшее время передать в дар другой семье их микрорайона «Парк Дружбы». Стоимость одного из этих собственных домов – 5,5 млн. драмов, включая подоходный налог», – сказал Гариб Арутюнян. По его словам, собственные дома выбирались с учетом пожелания бездомных семей.

Официально предоставляемый второй частный дом также был приобретен на средства фонда. Однако в этом случае принимали участие разные спонсоры, а также и работники мэрии Гюмри, из зарплат которых ежемесячно удерживается определенная сумма. Стоимость второго особняка равна 4 млн. драмов.

По словам депутата РПА Самвела Никояна, когда он во время парламентских выборов марзе возглавлял в Ширакском предвыборный штаб РПА, предстоятель Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Микаел Ачапахян, который является председателем Совета попечителей фонда «Гюмри без домиков», пригласил к себе все политические силы для участия в организованном им круглом столе. Он предложил принять участие в приобретении квартир для бездомных. Со слов Самвела Никояна, увидев, что во главе дела стоит столь уважаемый человек как епископ, вопрос немедленно был поставлен на обсуждение в центральном офисе РПА, где было принято решение сэкономить во время предвыборной кампании РПА средства и передать их в фонд.

Обе семьи ликовали, в обеих семьях были несовершеннолетние дети. Семья Минасянов, для которой был приобретен дом на улице К.Демирчяна-60, состоит из 6 человек: отца, матери, 3 дочерей и внука. А новыми хозяевами дома по адресу: Хноцаван, 1-й ряд, дом 22/1, стала семья Саргсянов, состоящая из 3 человек – матери, дочки и внучки. Малышка удивила посетивших их дом членов РПА, должностных лиц из мэрии и епископа Микаела, ответив на вопрос, что желает стать военной.

Самвелу Никояну, однако не совсем понравился дом для семьи Минасянов, приобретенный на средства РПА, хотя и хозяин дома успокоил его, что внутренние отделочные работы он сделает своими рукам и через три месяца дом преобразится, станет неузнаваемым.

Отец Микаел посоветовал семье, которой достался второй дом, окрестить девочку. Он, обратившись к директору фонда «Гюмри без домиков» Гарибу Арутюняну, пошутил, мол, после этого не включайте в программу некрещеных.