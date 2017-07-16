Азербайджанская «акция» в Праге потерпела фиаско

Прага. Акция группы молодых азербайджанцев, получивших разрешение на проведение митинга напротив посольства Армении в Праге, не удалась в результате контракции, организованной со стороны армянского посольства. Сотрудники посольства и представители армянской общины Чехии встретили азербайджанских демонстрантов с флагами Арцаха, Армении и Чехии, громкой национально-патриотической музыкой, слышной на всей улице, десятками плакатов, в числе которых были такие – «Аморально прятаться за живым щитом из людей», «Остановите агрессора Алиева», «Нагорный Карабах – свободное государство», с известной оценкой депутата Европарламента Элени Теохарус – «Азербайджан не только нарушил режим прекращения огня, но и использует свое мирное население в качестве живого щита», и прочее.

За час, выделенный для митинга азербайджанцев, те получили возможность услышать песни, посвященные армянским солдатам, армянской армии и полководцу Андранику, а также произведения Арама Хачатряна и рок-группы «System of a Down», как говорится, на любой вкус.

Комментируя акцию протеста, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Чехии Тигран Сейранян в интервью журналу «Орер» и сайту օrer.eu, сказал: «По дошедшим до нас сведениям, проживающие в Чехии азербайджанцы, по всей вероятности, по спущенной из Баку команде организовали эту малочисленную акцию протеста перед зданием посольства Армении в Чехии. Азербайджан должен понимать, что проведение акций протеста, посвященных надуманным проблемам, ни к чему не приведет. Было бы полезней, если бы они воплощали в жизнь договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге при посредничестве Минской группы ОБСЕ, направленные на установление атмосферы доверия. Армянская сторона неоднократно осуждала использование азербайджанской армией мирного населения в качестве живого щита. Благодаря скоординированным действиям армянской общины Чехии, по сути, организованная азербайджанцами провокация провалилась».

В ближайшие дни Азербайджан будет продолжать спекулировать на гибели мирных жителей, будет заказывать митинги в разных столицах перед дипломатическими миссиями Армении в разных столицах. Ведь для того, чтобы пресса могла поддерживать в актуальном состоянии случившееся несколько дней назад, необходимо создавать новые поводы для информации.

Сделав в информационной войне поводом для новых нападок предполагаемую гибель ребенка и бабушки от ответных действий армянской стороны на провокации Азербайджана на линии соприкосновения, Азербайджан вновь пытается заполучить международную поддержку и симпатии международного сообщества.

А реалии заключаются в том, что пока конфликт не урегулирован, во избежание подобных ситуаций на линии соприкосновения и исключения вероятности жертв с обеих сторон, единственным выходом на данный момент является внедрение механизмов контроля нарушения режима перемирия, что категорически не приемлет Азербайджан. И в этом заключается причина, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выражая обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей, напоминают, что не может быть военного пути урегулирования конфликта, и что необходимо вернуться к столу переговоров.