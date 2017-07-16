Более 100 000 посетителей принял Ереванский зоопарк в текущем году

Для ереванцев и гостей столицы ереванский зоопарк является одним из самых предпочитаемых мест для отдыха, двери которого всегда открыты. В этом году официальное открытие сезона зоопарка состоялось 1-го мая.

С апреля по июнь зоопарк принял более 100 000 посетителей в том числе туристов из России, Ирана и других стран Востока. Периодически посещают также туристические группы из Европы, в частности из Испании, Греции и Франции.

В сотрудничестве с организациями-партнерами и различными образовательными центрами, за указанный период времени в зоопарке был также организован ряд социально значимых мероприятий, в рамках которых зоопарк посетили молодые представители диаспоры, прибывшие в Армению по программе «Ари тун-2017», воспитанники международного лагеря Центра креативных технологий Тумо, люди с ограниченными физическими возможностями и другие.

Пресс-служба Мэрии Еревана