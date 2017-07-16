Армянского тенора за рубежом представляет дочь всемирно известной Марии Гулегиной

Культурной визитной карточкой Санкт-Петербурга не колеблясь можно назвать основанный 25 лет назад Валерием Гергиевым фестиваль «Звезды белых ночей». Когда-то в беседе с «Аравот» маэстро говорил о любви и уважении по отношению к армянским деятелям искусства, свидетельством тому является участие армянских оперных певцов в фестивале, а в 2016 году – филармонического оркестра под руководством Топчяна. В дни, когда проводится фестиваль (оперные представления, балеты, концерты) в течение двух летних месяцев Мариинский театр превращается в место встречи всемирно известных музыкантов.

Недавно приглашение на участие получил и солист Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна Ованнес Айвазян. Представлять его нет необходимости: тенора можно услышать почти во всех представлениях нашего театра, с 2012 года он выступает в Большом, Мариинском театрах, в том числе и с оркестрами, такими, как Берлинский филармонический и так далее.

Что касается фестиваля «Звезды белых ночей», то Ованнес Айвазян с партией Манрико выступал в опере Верди «Трубадур» вместе с такими звездами, как Алексей Марков, Екатерина Семенчук, а представлением руководил Пласидо Доминго.

Об Ованнесе Айвазяне мы пишем не впервые, однако никогда не писали о менеджере артиста.

Айвазян рассказал, что уже больше двух лет сотрудничает с Натальей Ньюмен, она дочь известной сопрано Марии Гулегиной. «Любые мой зарубежные гастроли организует мой менеджер. Хочу отметить, что она работает всего с несколькими артистами, то есть она не менеджер агентства»,- добавил наш собеседник. По его словам, они познакомились в Ереване, в ходе мероприятий по случаю 100-летия Геноцида армян. Напомним, что тогда тенор выступил дуэтом с Гулегиной.

В ходе нашей беседы мы коснулись также «Тоски» Пуччини (дирижер-постановщик – Джанлука Марчиано, постановщик – Наире Степанян), на премьере которой партнерами Ованнеса Айвазяна на сцене были Сирануш Гаспарян, Геворг Акопян и другие. На вопрос, какие новые представления они готовят в новом театральном сезоне, тенор ответил, что он исполнит партию Полиевкта в одноименной опере Доницетти. «В августе я выступлю с партией Радамеса в «Аиде» Верди в «Арена ди Верона». Хотелось бы особо отметить имя итальянского дирижера Андреа Баттистони. Молодой дирижер в свои 30 лет уже стоял за дирижерским пультом в самых известных театрах мира»,- отметил Ованнес Айвазян.

Самвел ДАНИЕЛЯН

На главном фото – Ованнес Айвазян и Пласидо Доминго

Газета «Аравот»

13.07.2017г