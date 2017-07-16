«Наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим»: Рамзан Кадыров

Коммерсант. Рамзан Кадыров убежден, что проводимая США политика направлена против России. Об этом глава Чечни заявил в интервью телеканалу HBO. «Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится»,— сказал господин Кадыров.

При этом глава Чечни считает, что США не такое сильное государство, чтобы Россия рассматривала его как врага. «У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим»,— заявил Рамзан Кадыров. Позднее он прокомментировал это высказывание в своем Telegram-канале: «Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать».

Глава Чечни в своем интервью HBO также назвал сообщения о преследовании геев в республике «ерундой». «У нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас»,— заявил Рамзан Кадыров. По его словам, все авторы публикаций об ущемлении прав гомосексуалистов в Чечне — «шайтаны», «продажные» и «нелюди». «И будь они прокляты, за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это»,— сказал господин Кадыров.

В апреле «Новая газета» со ссылкой на свои источники рассказала о случаях задержаний, пыток и убийств геев в Чечне. В мае президент России Владимир Путин обсудил проблему с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Рамзан Кадыров пообещал председателю СПЧ Михаилу Федотову помощь в расследовании данных о преступлениях в отношении сексуальных меньшинств.

Полное интервью с главой Чечни покажут в программе HBO Real Sports во вторник, 18 июля. Темой выпуска станет жизнь в республике при Рамзане Кадырове, а также развитие боев без правил. HBO опубликовал на YouTube трейлер предстоящей передачи.