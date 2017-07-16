Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:47 | Июль 16 2017
20:47 | Июль 16 2017

Масштабный красочный забег Yerevan Color Run-2017 состоялся в столице Армении: фоторяд

Масштабный красочный забег Yerevan Color Run-2017 состоялся в столице Армении: фоторяд

Сегодня в 8.30 из Площади Республики стартовал красочный массовый забег Yerevan Color Run-2017.

Дистанция – 5 километров по маршруту: из Площади Республики по улицам Вазгена Саргсяна, Италии, Бейрута, Вазгена Саргсяна, Амиряна, проспекту Маштоца, далее – по улицам Исаакяна, Налбандяна до Площади Республики.

Сам забег стартовал ровно в 10.00. В мероприятии принимает участие победитель украинского «Х-фактора», певец Севак Ханагян, а также известные среди ереванской молодежи диджеи Гуэво и Шант.

Представляем фоторепортаж:

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Рубрики: Досуг, Столица

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