Дар троих армян Аргентины для больницы, основанной Папой Римским: видео, фото

В пятницу в марзе Ширак в благотворительной больнице «Тирамайр Нарек» Ашоцка, при содействии Всеармянского фонда «Айастан» и на средства трех аргентинских армянских семей – Девечянов, Эсерчянов и Шимшироглу, открылся кабинет компьютерной томографии. Отметим, что в Ашоцке больница была основана в 1988 году после землетрясения Папой Римским Иоанном Павлом II.

Губернатор Ширака Артур Хачатрян в своем выступлении отметил, что для ширакцев это очень важный день, потому что в основанной Папой больнице появляется дополнительная, крайне важная служба, кабинет компьютерной томографии. По словам губернатора, жителям Ашоцка и Джавахка больше не придется преодолевать десятки и сотни километров до Еревана и Гюмри. Губернатор также выразил свою благодарность семьям меценатов.

Президент Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, представляя аргентинских благотворителей, сначала перечислил их дела в Арцахе и других местах Армении. Он рассказал, что его путешествие с этими тремя семьями началось с Арцаха, где меценаты открыли детский сад, и за день до этого участвовали в открытии в приграничном селе Баганис в Тавуше системы орошения, а затем провели церемонию открытия сотой теплицы.

В свою очередь директор благотворительной больницы «Тирамайр Нарек» Саргис Варданян рассказал, что в их медучреждении в Ашоцке ежегодно проводятся более 1500 операций, и без томографического обследования лечение становится неполным.

Он также сообщил, что больница в Ашоцке считается частным учреждением, здесь нет государственных заказов, и оно функционирует за счет благотворительности. «Сегодня вы не найдете такого места, где пациенты получают бесплатное лечение и обеспечивается трехразовое питание. Наша больница бесплатна для всех, мы даже и не спрашиваем документов о госзаказе. Наше финансирование осуществляется в основном из трех источников: от Папы Римского, Союза Европейских епископов и отдельных благотворителей».

Кстати, директору больницы был задан вопрос о количестве принимаемых родов, на что тот с грустью ответил: «Скажу, что число рождений снижается в прогрессии, что очень горько и плохо».