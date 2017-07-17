Хоровые композиции, записанные в Сагмосаванке: новый аудиодиск Тиграна Мансуряна – фото, видео

Союз искусств «Нарекаци» в очередной раз объединил любителей музыки и известных деятелей культуры. Здесь в пятницу состоялась презентация аудиодиска «Хоровые песни» Тиграна Мансуряна, который был выпущен еще в 2014 году Союзом искусств «Нарекаци» и перезаписан в 2016-ом.

Вошедшие в сборник хоровые композиции звучали не раз, но в виде аудиодиска представляются общественности впервые. В основе вошедших в список произведений диска – стихи Костана Заряна, Ованнеса Туманяна, Аветика Исаакяна (первую хоровое произведение Тигран Мансурян написал в 1969 году). Хоровые песни исполнял Государственный камерный хор Армении под управление художественного руководителя и дирижера Роберта Млкеяна.

Тигран Мансурян сообщил журналистам, что аудиозаписи сделаны в Сагмосаванке: «Проделана серьезная работа. Мы приспособились к акустике Сагмосаванка. Думаю, проделана хорошая работа. Мы дружим с Млкеяном уже несколько десятков лет, и этот диск является свидетельством этого».

Роберт Млкеян в свою очередь разоткровенничался, что во время прогулок по Еревану и Гюмри его охватывает неописуемое чувство: «Люди постоянно останавливают: один улыбается, другой хочет прикоснуться к руке маэстро, кто-то говорит добрые слова. Прекрасно, когда народ любит своего мастера, преклоняется перед ним, понимает, что он создал историю культуры его нации при жизни».

Тигран Мансурян также указал, что его творческая жизнь кипит. Маэстро не раскрыл, что он намерен представить общественности в ближайшем будущем.