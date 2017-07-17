Нерадивость или «невинная» преднамеренность?

Президент страны в своем послании к Национальному собранию шестого созыва 18.05.2017 года назвал не менее опасным, чем внешний враг, также и внутреннего врага, из которых самой опасной была названа несправедливость. Безоговорочно принимая справедливость сказанного, и рассчитывая на снисходительность уважаемого президента, я считаю долгом добавить, что не менее опасными являются пробравшееся в государственные структуры глупость и невежество, сопровождаемые закоснелой уверенностью в собственной непогрешимости, что и порождает повсеместную безответственность.

Бесспорно, что данные, с которыми выступает особенно президент, должны быть тщательно проверенными, точными и обоснованными, за что ответственны мы все, начиная со школьников и заканчивая престарелыми пенсионерами, независимо от того, что обеспечивать их призваны различные специализированные комиссии, институты помощников-консультантов, со своими специалистами, наделенными высшими учеными степенями. К сожалению, в таком уточнении нуждаются приведенные в послании крайне важные, имеющие жизненно значение программные данные. Было бы инфантильным думать, что перегруженный делами президент страны, с ручкой, калькулятором и компьютером под рукой день и ночь считает и уточняет достоверность оглашаемых им данных.

Просочившаяся в послание неточность не имеет общих граней также с утверждением президента, «крайне важно обеспечить связь науки и образования с экономикой». Именно в итоге несоразмерного осуществления этой связи, в послании было закреплено с учетом 5-процентного роста нашего годового ВВП в 10,5 млрд долларов обеспечить в течение следующих 25 лет 5,5-кратный рост и достигнуть 57-60 млрд долларов США. На самом же деле наука, почему бы и нет, простая арифметика, исключает такую ​​возможность и показывает, что при 5% темп роста ВВП 57-60 млрд долларов США мы достигнем не через 25, а через 35 лет. А за 25 лет достигнем этого показателя лишь при 7,2% роста. Комментарии оставляем «реформированным» умникам.

Роланд АВЕТИСЯН

пенсионер

Газета «Аравот»

13.07.2017г