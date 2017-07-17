Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:41 | Июль 17 2017
10:41 | Июль 17 2017

Известная теннисистка пригласила на корт поиграть самому болельщика, дающего советы с трибуны: видео

Известная теннисистка пригласила на корт поиграть самому болельщика, дающего советы с трибуны: видео

Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее. Болельщик — это был ирландец Крис Квинн — согласился и вышел на корт, передает издание Meduza.

Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

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Рубрики: Спорт

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