В понедельник я тоже буду на территории полка ППС Полиции: Сурен Саргсян – видео

Согласно распространенному Полицией Армении сообщению, в понедельник, 17 июля, на территории полка ППС состоится церемония поминовения троих погибших полицейских.
«Я, как гражданин, ветеран-доброволец, также намерен принять участие в этой церемонии и призываю наших граждан быть там, поскольку ни ребята из группы «Сасна црер», ни кто-либо другой, не имеет войны с рядовым, исполняющим свой служебный долг полицейским.
Атмосфера нетерпимости и недоверия, которая имеет место среди нашего общества, является следствием действий власть предержащих, которые поставили систему полиции на службу собственным интересам», – говорит в своем обращении ветеран-доброволец Сурен Саргсян.
В тот же день представители инициативной группы «Сасна црер» также намерены провести публичную акцию, и Сурен Саргсян призывает воздержаться от акций в этот день и перенести на один или несколько дней позже.
Подробности – в видеоматериале: