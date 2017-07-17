В понедельник я тоже буду на территории полка ППС Полиции: Сурен Саргсян – видео

Согласно распространенному Полицией Армении сообщению, в понедельник, 17 июля, на территории полка ППС состоится церемония поминовения троих погибших полицейских.

«Я, как гражданин, ветеран-доброволец, также намерен принять участие в этой церемонии и призываю наших граждан быть там, поскольку ни ребята из группы «Сасна црер», ни кто-либо другой, не имеет войны с рядовым, исполняющим свой служебный долг полицейским.

Атмосфера нетерпимости и недоверия, которая имеет место среди нашего общества, является следствием действий власть предержащих, которые поставили систему полиции на службу собственным интересам», – говорит в своем обращении ветеран-доброволец Сурен Саргсян.

В тот же день представители инициативной группы «Сасна црер» также намерены провести публичную акцию, и Сурен Саргсян призывает воздержаться от акций в этот день и перенести на один или несколько дней позже.

Подробности – в видеоматериале: