Анкара хочет получить российские С-400: зачем и почему – Голос Америки

Анкара намерена закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400 («Триумф»). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на посла Турции в РФ Хюссейина Дириоза, передает Голос Америки.

По словам посла, которого цитирует агентство «Интерфакс», членство в НАТО этому не препятствует.

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция готова заплатить 2,5 млрд долларов за два комплекса С-400, которые могут поставить в течение 2018 года.

И это только начало: по условиям соглашения (пока предварительного), еще два комплекса будут произведены непосредственно в Турции в 2019 году.

C-400 – новейшие системы ПВО.

Зачем Турция идет на такой шаг, продиктованы ли ее действия исключительно военными соображениями?

Эксперт в области международных и турецко-российских отношений Керим Хас в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» сказал, что контракты на поставку вооружений всегда имеют под собой множество «подводных течений», о которых не всегда принято говорить вслух. По его словам, возможная продажа Турции российского комплекса С-400 – вершина большого айсберга, глубина которого может не скоро стать видимой.

«Очевидно, Москва ожидает получить некоторые уступки со стороны Анкары в вопросах внешней политики, и, скорее всего, в двух наиболее проблемных аспектах: взаимоотношения Турции внутри НАТО и дальнейшее решение сирийского кризиса, – предположил эксперт. – Наиболее вероятными на сегодняшний день являются определенные договоренности между главами государств о будущем Турции в Североатлантическом альянсе. В случае продажи С-400 государству-члену НАТО Россия усугубляет и без того напряженные в последнее время взаимоотношения Анкары и стран-членов альянса».

Как отметил турецкий политолог, новости о возможной продаже С-400 стали появляться практически одновременно с сообщениями о том, что немецкий военный контингент покидает авиабазу Инджирлик.

«К тому же и Турция, и Россия находятся не в лучших отношениях с США и государствами ЕС, – добавил он. – Если предположить, что после покупки С-400 Турция остается полноправным членом НАТО, то трещина в альянсе лишь усилится. Это на руку Москве. Если же Анкара изменит свой статус в НАТО после приобретения комплекса, то Россия получает значительно укрепившиеся позиции на мировой арене, углубляя сотрудничество с государством, которое на Ближнем Востоке и в Европе имеет стратегическое географическое положение».

Продавая С-400 Анкаре, Москва дополнительно заявляет о себе как о мощном поставщике вооружений, а также в дальнейшем имеет возможность увеличить свое военно-политическое присутствие в регионе Ближнего Востока, считает политолог.

«Сделки подобного рода носят скорее военно-политический характер, – констатирует он. – Россия решает таким образом свои геостратегические задачи, а Турция, в свою очередь, не намекает, а открыто выражает свое недовольство взаимоотношениями и внутри НАТО, и с государствами ЕС, и с США, в частности».

Соглашение с Россией даст возможность Турции размещать С-400 в любом районе страны, утверждает источник Bloomberg.

По мнению Керима Хаса, вопрос о месте размещения комплексов остаетсяодним из важнейших.

«Скорее всего, даже в случае позитивного итога сделки, Москва не сможет поставить столько комплексов, во скольких Анкара могла бы быть заинтересована, – продолжил он. – К тому же, как известно, Сирия, Иран и Армения уже имеют в своем арсенале С-300, в связи с чем возникает закономерный вопрос: сможет ли Москва продать Анкаре более современное оборудование, нежели то, которое имеется у партнеров России на Ближнем Востоке и Кавказе и с которыми, в свою очередь, Анкара имеет давние глубокие разногласия?»

По оценке независимого военного аналитика Александра Гольца, из стран, с которыми теоретически может воевать Турция, только у Греции есть авиация, для противодействия которой нужны столь современные средства ПВО.

«Понятно, что в Афинах эту новость воспримут без большой радости, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Но Греция в нынешних раскладах – не самая важная страна».

Вместе с тем Александр Гольц выразил серьезные сомнения в том, что контракт состоится. Но если это все же случится, то он будет носить, разумеется, политический характер, уточнил эксперт: «Это прежде всего демонстрация глубокого неудовлетворения нынешнего руководства Турции своим положением внутри НАТО, состоянием внутрисоюзнических отношений там. Однако платить 2,5 млрд долларов за то, чтобы продемонстрировать свои эмоции – это, пожалуй, чересчур дорогое удовольствие. Турция – далеко не самая богатая страна в мире».

Как представляется аналитику, у Эрдогана вызывает глубокое разочарование весь комплекс союзнических отношений в рамках НАТО, в том числе – осуждение странами ЕС внутренней политики, проводимой президентом Турции, и то, что американцы поддерживают сирийских курдов.

«С другой стороны, военной необходимости закупать столь дорогой и современный комплекс ПВО, у Турции нет», – отмечает Гольц.

Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона.

Фото – Голос Америки