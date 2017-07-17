Европа «войдет» в школы и вузы Армении

Как в школах и вузах учить о Европе

28 июня в старшей школе номер 13 города Раздан состоялось завершающее мероприятие в рамках программы «Поддержка организации курсов о ЕС в общеобразовательных школах и университетах Армении».

Проект финансируется Евросоюзом и осуществляется при сотрудничестве с министерством образования. В мероприятии принимали участие глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский и советник министра образования и науки Нуне Варданян, которая зачитала послание министра, присутствовали также послы стран-членов ЕС, ученики общеобразовательных школ, учителя и директора.

В беседе с «Аравот» руководитель команды проекта Самвел Карабекян, подчеркнув его важность, отметив: «Образование и, в частности, общее образование, это среда в которой формируются гражданские ценности, общественная культура и мировоззрение». Он выделил четыре важных результата: «первым я бы отметил то, что нам удалось создать всестороннее партнерство учителей и учеников школ-участниц, которые не только имеют представление о Европейском союзе, но и, так или иначе, стали носителями лежащих в его основе ценностей. Все это важно особенно для детей с нарушениями зрения, и те материалы, которые были подготовлены в рамках проекта, в частности, напечатанные шрифтом Брайля, атлас Европейских стран, открывают своеобразное окно во внешний мир. Второй компонент включает в себя учебную деятельность школьников: в ходе курса, осуществляя ряд проектов, они получили необходимые знание для современного образования. Именно благодаря самоотверженности учителей мы сегодня можем говорить о преподавательских курсах о ЕС, отвечающих всем современным требованиям преподавания…Хочу особо подчеркнуть университетское пособие европоведения, которое дает возможность использовать в своих учебных программах современные материалы, соответствующие высоким академическим критериям».

Господин Карабекян подчеркнул необходимость использования современных образовательных технологий, для осуществления электронного обучения и переподготовки учителей, в том числе и с помощью мобильных устройств. По его словам, таким образом можно расширить учебную аудиторию, подчеркнув также неформальную образовательную среду и таким образом став частью долговечной системы образования.

«Нам удалось создать стабильную основу для продолжения процесса. Сформирована сеть сотрудничества между школами: в еще одной образовательной программе по демократии и правам человека ЕС было включено шесть школ. Благодаря готовности, проявленной послами Польши, Чехии, Литвы, Болгарии и Швеции появились возможности для сотрудничества со школами других стран»,- добавил господин Карабекян. Он уверен, что программа Эразмус плюс будет иметь важное значение с точки зрения сотрудничества включенных в программу школ и вузов.

В 17 школах были организованы курсы о ЕС

Эксперт программы Араик Навоян в свою очередь в беседе с «Аравот» отметил, что в Раздане подвели итоги школьного компонента, целью которого было улучшение результатов предыдущего этапа, уже преподнесенный материал обновить и адаптировать, а также разработать методику преподавания, особенно в сфере школьного образования, поскольку предмет о ЕС преподавался как интегрированный материал: «Чтобы лишний раз не загружать учеников, мы подумали, что было бы правильно, если это будет интегрированный материал – в рамках предметов география, обществоведение или история. В программе учствовали 17 школ, при этом одна из них – школа номер 14 им. Никогосяна, ее посещают дети с нарушениями зрения.

Мы работали с учителями, которые в свою программу должны включать европейские составляющие. Должен отметить, что они без какого-либо денежного вознаграждения в удовольствием осуществили программу. Хочу подчеркнуть, что у нас очень хорошие учителя и директора, которые хотят, чтобы в школе появился плюрализм»,- отметил эксперт. Господин Навоян отметил, что в программе принимают участие все марзы РА, есть также школы в Сисиане, Раздане, Ахуряне, Армавире, Ванадзоре, Иджеваане, Ашттараке, Эчмиадзине, Ереване и Варденике.

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«В результате программы мы разработали методику преподавания, в том числе и в электронной среде. Мы использовали инструмент Yammer, принадлежащий Майкрософт, в которой ученики и учителя могут оставить комментарии, выразить свою точку зрения. Что касается плюсов программы, то очень важно, чтобы ученики наших школ общались друг с другом, важно также, чтобы эти ученики и их учителя общались в рамках какой-либо идеологии, лежащей в основе европейского культурного наследия и настоящего. Нужно было видеть, с каким воодушевлением они делали это. Хочу поговорить и о другой составляющей, это установление связей с европейскими школами и университетами. Был разработан проект программы Эразмус плюс, в которой участвовали 6 школ и 6 университетов из Армении, 5 университетов и школ – с европейской стороны. Мы школам и университетам даем новые знания о том, что происходит в мире. В рамках программы мы особенно сможем помочь педагогическим вузам, в программе, в частности, принимают участие Ванадзорский государственный университет, Ширакский государственный университет в Гюмри, Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Мы хотим будущим учителям предоставить возможность передавать другим способность преподавать предпринимательские знания. Уверен, что формирование мировоззрения нужно начинать со школы. Пособие будет гарантировано Министерством образования и преподаваться в 10-11 классах»,- отметил Араик Навоян.

Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

11.07.2017г