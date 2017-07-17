Главную роль в организации переговоров лидером Армении и Азербайджана берет на себя Москва: «Известия»

Россия пытается организовать встречу между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым до конца нынешнего года, передает российское издание «Известия».

Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в МИД РФ. «Ранее на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами. Там же было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств», – пишет близкое к Кремлю издание.

По словам высокопоставленного источника в МИД РФ, знакомого с ходом нагорно-карабахского урегулирования, организацией встречи между лидерами Армении и Азербайджана занимается Москва.

— В этом только мы и участвуем. Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные, — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве России.