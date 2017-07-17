Серж Саргсян – о том, займет ли он пост премьер-министра: «Разве это существенно? Ведь несущественно, правда?» – видео

«Я неоднократно говорил, и говорил откровенно, ничего не скрывая, что никогда не задумывался о следующей сфере своей деятельности. И сейчас я продолжаю думать так же. Ведь времени еще достаточно»,- в интервью программе «Р-Эволюция» телеканала «Армения» заявил президент РА Серж Саргсян, отвечая на вопрос, хочет ли он стать премьер-министром в 2018 году.

Серж Саргсян, в частности, отметил: «В нашей стране произошел политический процесс, выборы. Армения стала государством с парламентской формой правления. У кого в парламенте есть большинство, тот и предложит кандидатуру премьер-министра. Конечно, от личностей многое зависит, но в Армении уже нет персонализированной власти. Полагаю, армянское общество уже почувствовало позитивное влияние этих преобразований, когда впервые после выборов не звучали призывы к революции. Важно именно это».

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